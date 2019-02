Leben

Hinter den Kulissen von «Game of Thrones»: 15 Bilder



Hinter den Kulissen von «Game of Thrones» haben sich alle lieb. Hier 15 Beweis-Bilder!

Elisabeth Kochan / watson.de

In genau zwei Monaten startet «Game of Thrones» in eine achte und letzte Runde. An ihrem Ende erfahren wir hoffentlich, wem der eiserne Thron denn nun tatsächlich zusteht – und müssen uns von einer Serie verabschieden, die uns über acht Jahre hinweg mit jeder Menge Intrigen, Spannung und SO VIEL BLUT bescherte.

Hier soll es jetzt aber mal ausnahmsweise nicht um Blut gehen, denn hinter den Kulissen floss (hoffentlich) keines. Wir haben uns durch Instagram gekämmt und die schönsten Behind-the-scenes-Fotos rausgesucht, die vor allem eines zeigen: Trotz Krieg, Hass und Mord vor der Kamera herrschte dahinter eher Friede, Freude, Eierkuchen.

Wer ist flauschiger, der Hund oder die Perücke? (Du dachtest doch nicht ernsthaft, die Haare seien echt.)

Am Strand kann Tywin auch endlich mal so richtig chillen:

Jon ist offenbar kurzsichtig, und im hohen Norden braucht Daenerys eine Daunenjacke.

Von wegen «Der Herr des Lichts wärmt mich von innen».

Auch Wildlinge wollen nicht nass werden.

Bran kann zwar nicht laufen, aber sein Bizeps brennt. 🔥

In Friedenszeiten gönnt man sich dann auch mal Cola und 'nen Lacher:

Die Winterfell-Girls droppen bald ihr erstes Album:

Der eleganteste Bastard, den Westeros je gesehen hat:

Süss!

Brienne, Ellaria, Loras, Cersei und Oberyn chillen am Strand.

Arya war von Tag eins an ein Badass – guck dir bloss die Schrift an:

Yoga hält den Eroberer jung und knackig.

Happy Family: Lannister Edition.

Und Cersei hatte in ihrem Leben noch nie so viel Spass.

