Leben

Filme und Serien

«Die Simpsons» und «Family Guy» bekommen einen Kinofilm



Die zwei beliebtesten Chaos-Familien der Welt kommen endlich (wieder) ins Kino

Elf Jahre ist es her, dass wir mit den «Simpsons» auf der Kinoleinwand mitlachen durften. Nun soll endlich die Fortsetzung kommen. Wie das Wall Street Journal in einem Bericht schreibt, befindet sich der zweite «Simpsons»-Film nun definitiv in aktiver Entwicklung.

Wer erinnert sich noch? Bild: 20th Century Fox

Dass es so lange gedauert hat, bis die Fortsetzung Fahrt aufnahm, obwohl der Film 2007 ein Vielfaches seiner Produktionskosten eingespielt hat, verwundert etwas. Die Produzenten begründen diesen Umstand damit, dass es sehr schwierig sei, neben der Serie gleichzeitig einen Kinofilm zu entwickeln. Noch vor einem Jahr hatte sich der Serienverantwortliche Al Jean gegenüber Entertainment Weekly zögerlich zum zweiten «Simpsons»-Film geäussert:

«Ich würde sagen, der Film ist in einem sehr frühen Entwicklungsstadium. Ich bin in Bezug auf ein paar Dinge sehr vorsichtig. Ich möchte nicht, dass es vom Budget her riskant wird. Und ich möchte nicht, dass es einfach etwas wird, das wir nur des Geldes wegen getan haben. Ich will, dass es ein richtig grossartiger Film wird. Ich persönlich habe kein Bedürfnis nach einem weiteren Film, ausser, er wird grossartig.»

Auch alle Fans der Serie «Family Guy» dürfen sich freuen, denn auch zu diesem Animationshit soll es einen Kinofilm geben. Im Gegensatz zur Serie wird der Film allerdings kein reiner Trickfilm sein. Vielmehr soll eine Mischung aus Animation und Realfilm-Elementen zum Einsatz kommen. Wie das dann genau aussehen wird, ist im Moment allerdings noch unklar.

Vielleicht so? Bild: 20th Century Fox

Abonnieren, hopp, hopp! Filme und Serien Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

Ob wir die beiden Filme allerdings tatsächlich im Kino sehen dürfen, wird schlussendlich Disney entscheiden. Der Filmkonzern hat Ende 2017 seinen Konkurrenten 20th Century Fox, das Produktionsstudio der beiden Serien, aufgekauft. Denn wie das Wall Street Journal ebenfalls berichtet, wird Disney alle Filmprojekte von 20th Century Fox, die sich erst in der Planungsphase befinden, überprüfen und neu bewerten. Dadurch kann es durchaus sein, dass das eine oder andere Projekt gestrichen wird. Da der erste Simpsons-Film allerdings ein durchschlagender, finanzieller Erfolg war, dürfte der gelben Familie wohl kein SOP-Schild im Wege stehen.

(pls)

Wer die Anspielung nicht verstanden hat: Video: YouTube/mrjakeraynor

The Simpsons meet the Premier League:

Bösewicht verliert seinen Kopf und es ist ziemlich creepy!

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Daily Newsletter

Alle Leser-Kommentare