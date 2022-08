17 Blicke hinter die Kulissen deiner Lieblingsfilme und -serien

Jack Sparrow segelt durch die Karibik, Hermine lernt in Hogwarts zaubern und James Bond ist im Auftrag Ihrer Majestät auf der ganzen Welt unterwegs – Filme entführen Fans in träumerische Fantasiewelten. Fantasiewelten, die hinter der Kamera nicht immer so magisch aussehen und teilweise aufwendig konstruiert werden müssen.

Weil auch ein Blick hinter die Kulissen spannend sein kann, kommen hier 17 Behind-the-Scenes-Bilder von Filmen und Serien.

Perspektive ist alles. Hier in «Zurück in die Zukunft III».

Bei den Dreharbeiten für «Avatar 2» durften Zoe Saldana, Sam Worthington, Kate Winslet und Cliff Curtis aus dem Bällebad auftauchen.

Wie viele Kameras zählst du bei den Dreharbeiten der zweiten Staffel «Shadow and Bone»?

Ben Barnes muss gut aussehen, wenn so viele Kameras auf ihn gerichtet sind.

Für «Stranger Things 4» musste Millie Bobby Brown ihre Haare nicht mehr rasieren.

In den Drehpausen von «Prey» wird gekuschelt.

Carrie Fisher bringt Mark Hamill 1976 am Set von «Star Wars» ein Bier.

So sah Gotham City in Tim Burtons «Batman» von 1989 aus.

Du denkst, dieses Haus und der Helikopter in «Skyfall» sind real? Schau genauer hin.

Gal Gadot und Chris Pine haben Spass am Set von «Wonder Woman 1984».

In den Drehpausen von «A Nightmare on Elm Street» ging's lustig zu und her.

Wer kann am Set von «Joker» die beste Grimasse ziehen?

Diese Anfangsszene aus «The Boys» ist weniger traumatisierend, wenn man hinter die Kulisse sehen kann.

Sebastian Stan hat für Captain America in «The First Avenger» die Haare schön.

Die schwebenden Bücher in «Harry Potter»:

Auch die Nazgul von «Der Herr der Ringe» sind vor Regen nicht geschützt.

Die Black Pearl segelte in «Fluch der Karibik» hauptsächlich auf Wasserbecken.

So zerstörerisch ist Godzilla irgendwie doch nicht.

