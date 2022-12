Das sind die erfolgreichsten Filme des Jahres – «Avatar 2» klettert auf Platz 2

Seit zwei Wochen läuft «Avatar: The Way of Water» im Kino und schaffte es in dieser Zeit auf Platz zwei der Kinocharts. Es ist der dritte Film, der 2022 weltweit mehr als eine Milliarde Dollar einnahm.

«Avatar: The Way of Water» – die langersehnte Fortsetzung zu «Avatar: Aufbruch nach Pandora» – hat in nur zwei Wochen die 1-Milliarde-Dollar-Marke an den Kinokassen weltweit überschritten. Der dreistündige Sci-Fi-Epos nahm 1,03 Milliarden US-Dollar ein und verdrängt damit «Jurassic World: Dominion» als zweiterfolgreichster Film des Jahres.

James Camerons «Avatar 2» ist erst der sechste Film der Geschichte, der diesen Meilenstein in den ersten zwei Wochen seiner Veröffentlichung erreicht – und der erste seit «Spider-Man: No Way Home», der im Dezember 2021 in die Kinos kam.

Auch in der Schweiz ist es der beste Kinostart des Jahres. Seit der Veröffentlichung am 14. Dezember belaufen sich die Kinoticketverkäufe in der Schweiz auf rund 6,1 Millionen Franken.

Der Film müsste allerdings ganze zwei Milliarden Dollar einspielen, um als Erfolg zu gelten, schreibt The Hollywood Reporter, denn die Produktionskosten belaufen sich auf mindestens 350 bis 400 Millionen Dollar und das noch vor den Marketing-Kosten.

Der erste «Avatar»-Film, der vor 13 Jahren in die Kinos kam, ist nach wie vor der erfolgreichste Film der Kino-Geschichte mit einem weltweiten Umsatz von 2,9 Milliarden Dollar, einschliesslich Neuveröffentlichungen.

Top 10 Filme 2022

Der erfolgreichste Film dieses Jahres ist «Top Gun: Maverick». Tom Cruises Fortsetzung zu dem im 1986 erschienen «Top Gun»-Film kam im Mai in die Kinos und hat seither 1,48 Milliarden US-Dollar eingenommen.

