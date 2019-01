Leben

Filme und Serien

Neuer «Game of Thrones»-Clip veröffentlicht



Neuer «Game of Thrones»-Clip veröffentlicht (könnte Spuren von SPOILER enthalten)

Daenerys Targaryen kommt nach Winterfell und trifft Sansa Stark. So viel ziehen wir aus einem kleinen Schnipsel, den der US-Sender HBO Serienfans hingeworfen hat.

In dem «First Look»-Clip gibt HBO einen Vorgeschmack auf zahlreiche Serien, die 2019 auf HBO laufen. Darunter «True Detective», «Watchmen», «Euphoria», «Big Little Lies» und eben «Game of Thrones».

Das ist der Clip: Video: YouTube/HBO

(watson.de)

13 recht absurde «Game of Thrones»-Fanartikel

Abonniere unseren Newsletter