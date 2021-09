Interview

Paz de la Huerta überlebte Harvey Weinsteins Hölle. Ihr Himmel ist voll weinender Engel

Dies ist ein Gespräch über magische Palmblätter, Gott, die Sprache des Wassers und die Kraft der Selbstheilung. Die Schauspielerin Paz de la Huerta braucht besonders viel davon.

Paz de la Huerta sagt, sie habe mit Hollywood und Amerika gebrochen. Heute lebt die Schauspielerin aus New York mit ihrem Freund, einem spanischen Regisseur, in Madrid und will eine Familie gründen. Bekannt wurde sie 1999 als 14-Jährige in «The Cider House Rules» von Lasse Hallström. Ab da habe die Belagerung durch Hollywood-Modul Harvey Weinstein begonnen, sagte sie 2017 im Magazin «Vanity Fair». 2009 feierte sie ihren Durchbruch in «Enter the Void» von Gaspar Noé.

