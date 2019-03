Leben

Die 3. Staffel «Stranger Things» verändert alles – hier ist der erste Trailer



Im Juli soll es nach anderthalb Jahren Wartezeit endlich mit der dritten Staffel von «Stranger Things» weitergehen. Doch bisher hat Netflix die Fans nur mit dem einen oder anderen Teaser abgespiesen. Nun hat sich der Streaming-Dienst endlich erbarmt und einen ersten, richtigen Trailer veröffentlicht.

Trotz dieses ersten Trailers hält sich Netflix noch immer sehr bedeckt, um was es in der dritten Staffel exakt gehen wird. Bisher ist nur bekannt, dass sich die Handlung unter anderem in einem Einkaufszentrum und auf dem Rummel abspielen wird und zeitlich einige Jahre später angesiedelt ist. Bei der offiziellen Inhaltsangabe gibt sich Netflix äusserst vage:

«Ein Sommer kann alles verändern.»

Passend zu dieser «Inhaltsangabe» spielt die neuste Staffel erstmals im Sommer, was auch die fünf neu veröffentlichten Bilder deutlich zeigen:

Inhaltlich soll sich die Serie auch auf das Startdatum des 4. Juli beziehen. Wieso und was genau das bedeutet, ist bisher allerdings noch nicht durchgesickert. Die dritte Staffel wird voraussichtlich acht Episoden umfassen. (pls)

