9 Filme und Serien, die du neu in der Schweiz streamen kannst

Auch gegen Ende des Jahres haben die Streaming-Anbieter ihr Angebot munter ausgebaut. Wir haben für dich neun Filme und Serien herausgesucht, die nun auch in der Schweiz als Flatrate-Stream verfügbar sind.

Neu verfügbare Serienstaffeln

«You – Du wirst mich lieben»

bild: Lifetime

Der Buchhändler Joe trifft in seinem Laden auf die Nachwuchsautorin Guinevere Beck. Als er ihren Namen herausfindet, beginnt er ihr nachzuspionieren. Doch dabei bleibt es nicht: Schon bald ist er besessen von ihr und bereit alles zu tun, um seine Traumfrau für sich zu gewinnen.

Neu aufgeschaltet: Staffel 1

Umfang insgesamt: 10 Episoden in einer Staffel

Verfügbar bei: Netflix

«The Marvelous Mrs. Maisel»

bild: amazon

New York in den 1950er-Jahren. Miriam «Midge» Maisel hat ein wundervolles Leben: einen perfekten Ehemann, tolle Kinder und ein schickes Apartment an der Upper West Side. Doch in Miriam schlummert ein Talent, das sie schon lange ausleben will. So beschliesst sie eines Tages, sich als Stand-Up-Comedian zu versuchen. Dies führt natürlich schnell zu ersten Konflikten in ihrer Ehe – und zwar nicht nur, weil ihr Mann ein angesehener Geschäftsmann ist, sondern weil auch er sich als Comedian versucht.

Neu aufgeschaltet: Staffel 2

Umfang insgesamt: 18 Episoden in zwei Staffeln

Verfügbar bei: Amazon Prime Video

«Unten am Fluss»

bild: netflix

Der Rammler Fiver hat eine Vision, in der das Zuhause seiner Wildkanninchen-Familie bald zerstört werden wird. Davon erzählt er seinem Bruder Hazel, welcher so viele Artgenossen wie nur möglich zusammentrommelt, um der Gefahr zu entfliehen. Auf dem Hügel Watership Down wollen sie eine neue Heimat errichten. Dabei geraten sie aber bald in eine Auseinandersetzung mit einer anderen Wildkaninchen-Familie unter dem totalitären Führer General Woundwort.

Neu aufgeschaltet: Staffel 1

Umfang insgesamt: 4 Episoden in einer Staffel

Verfügbar bei: Netflix

«Arthurs Gesetz»

bild: tnt

Arthur ist arbeitslos und seine Ehe macht ihn genauso unglückliche wie die Langeweile seines Alltags. Einzig seine heimliche Geliebte ist ein Lichtblick. Eines Tages schmiedet er einen Plan: Seine unausstehliche Ehefrau soll unter die Erde gebracht werden. Denn mit der Lebensversicherung wäre ein Neuanfang möglich.

Neu aufgeschaltet: Staffel 1

Umfang insgesamt: 6 Episoden in einer Staffel

Verfügbar bei: Sky Show

«Die echten Narcos»

bild: netflix

In der dreiteiligen Dokumentation spricht ein ehemaliger Agent einer Spezialeinheit mit Kartellmitgliedern und Rauschgifthändlern. Damit möchte er dem Zuschauer einen möglichst realistischen Einblick in den Alltag des Drogenkriegs geben.

Neu aufgeschaltet: Staffel 1

Umfang insgesamt: 3 Episoden in einer Staffel

Verfügbar bei: Netflix

Neu verfügbare Filme

«Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»

Bild: 20th Century Fox

Die Tochter von Mildred Hayes wurde vergewaltigt und ermordet. In der Hoffnung, dass sich in dem Fall endlich was tut, stellt Mildred Hayes drei provokative Werbetafeln mit Anfeindungen gegen den Polizeichef auf. Sie ist nämlich der Meinung, dass die Beamten ihre Arbeit nicht richtig machen. Als sich dann auch noch ein weiterer Polizist einmischt, eskaliert die Lage.

Laufzeit: 155 Minuten

Verfügbar bei: Sky Show

«Messi»

bild: AL!VE AG

Der Dokumentarfilm porträtiert das Leben der Fussball-Legende Lionel Messi von seiner Kindheit bis hin zum Superstar. Dabei werden auf Interviews mit Verwandten, Freunden und Wegbegleitern zurückgegriffen und sogar Videoaufnahmen von ihm als Kind gezeigt.

Laufzeit: 133 Minuten

Verfügbar bei: Amazon Prime Video

«Detroit»

bild: Concorde

Detroit im Jahr 1967: In der grössten Stadt des US-Bundesstaates Michigan ist Rassismus allgegenwärtig. Tag für Tag leidet die schwarze Bevölkerung unter der Diskriminierung, doch im Sommer ist das Mass schliesslich voll. Anfängliche Demonstrationen geraten schnell ausser Kontrolle, Strassenschlachten brechen aus und stürzen die Stadt für fünf Tage ins Chaos.

Laufzeit: 224 Minuten

Verfügbar bei: Sky Show

«Styx»

bild: zoro

Eine Ärztin will sich von ihrem Alltag erholen und beschliesst, alleine von Gibraltar bis Ascension, einer kleinen tropischen Insel mitten im Atlantik, zu segeln. Als sie auf ihrer Reise ein überladendes Flüchtlingsboot entdeckt, wird ihr Urlaub jedoch zu einer Herausforderung.

Laufzeit: 95 Minuten

Verfügbar bei: Trigon Film Online-Kino

