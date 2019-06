Leben

«Magic: The Gathering»: Alles, was du zur Netflix-Serie wissen musst



Netflix macht «Magic: The Gathering» zur Serie – und holt sich Verstärkung von Marvel

Welch epische magischen Kämpfe uns bald erwarten könnten: Zwischen dem Drachenfürsten Nicol Bolas und der Flammen-Magierin Chandra Nalaar. Vielleicht auch zwischen der Totenbeschwörerin Liliana und dem Krieger Gideon. Kein Wort verstanden? Nicht schlimm, jetzt wird es wunderbar nerdig! Alles verstanden? Dann seid ihr sicher schon genauso hibbelig wie unsere Redaktions-Zocker.



Denn, it is happening! Netflix arbeitet zusammen mit Spieleentwickler Wizard of the Coast an einer animierten Serie von «Magic: The Gathering».



«MTG» wird im August 26 Jahre alt. Material für Geschichten liefert die Storry hinter «Magic» zur Genüge. In über 60 verschiedenen Büchern werden die Geschichten aus knapp einem Dutzend Welten erzählt. In bislang 81 Editionen des Spiels erleben noch immer rund 20 Millionen Spieler Strategie und Fantasy.

Darum soll es in der geplanten Serie im Detail gehen

Bei der geplanten Netflix-Serie wollen sich die Macher den Abenteuer der sogenannten Planeswalker annehmen. Das sind Magier, die zwischen verschiedenen Welten des Multiversums nach Belieben wechseln können. Joe und Anthony Russo, in Hollywood nur als «The Russos» bekannt, wollen daraus eine neue Storyline entwickeln.

Für alle, die vor Jahren aus dem Spiel ausgestiegen sind. So sehen die mächtigen Avatare als Karten heute aus: Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Atogatog's Hobby hideout (@atog.gatog.25) am Jun 3, 2019 um 11:05 PDT

In einer Pressemitteilung von Netflix sagten die Russos: «Wir sind seit langem grosse Fans und Spieler von 'Magic: The Gathering', also ist es für uns ein wahres Projekt aus Leidenschaft, diese Geschichten durch Animation zum Leben zu erwecken.» quelle: netflix.com

Falls du sie noch nicht kennst: Das sind die Russo-Brothers: Bild: AP/AP

In einem Ankündigungsbild von Netflix ist die Planeswalkerin und Feuer-Zauberin Chandra Nalaar zu sehen. Sie ist eine der beliebtesten Figuren bei Fans.

Bild: Netflix

Studio hinter «Rick & Morty» packt an

Als Drehbuchschreiber engagierte Netflix Henry Gilroy und Jose Molina. Gilroy schrieb das Drehbuch zur animierten Serie «Star Wars Rebels», Molina war Produzent bei der Fernsehserie «Marvel's Agent Carter». Die Animationen sollen vom Studio Bardel kommen. Das Studio produzierte auch «Rick & Morty».

Es ist übrigens nicht der erste Versuch, «Magic: The Gathering» zu verfilmen. Seit Jahren sind in Hollywood mehrere Serien über den Sammelkarten-Stoff im Gespräch. 2014 verkündete «The Hollywood Reporter», 20th Century Fox habe einen Deal mit Hasbro, dem Lizenzhalter, unterzeichnet. Aus dem geplanten Franchise wurde aber nichts.



Für alle, die jetzt wieder Lust bekommen haben, seit langem mal wiede zu zocken: Die neuste MTG-Edition «War of the Sparks» hat passenderweise ein Planeswalker-Thema und macht richtig Laune!

(ll/mbi)

