Leben

Filme und Serien

«Game of Thrones» jagt den Emmy-Rekord – wir fiebern mit einer Schweizerin mit!



«Game of Thrones» jagt den Emmy-Rekord – doch wir fiebern mit einer Schweizerin mit!

Auf der Nacht auf Montag finden in Los Angeles die 71. Emmy-Verleihungen statt. «Game of Thrones» ist mit 14. Nominierungen für die Primetime-Emmys Favorit. Insgesamt war die Fantasy-Serie für 32 Emmys nominiert gewesen. Die etwas weniger bedeutsamen Preise für die technischen Kategorien wurden bereits vor etwa einer Woche verliehen. Von den 18 Nominationen bei den Creative Arts Emmys konnte «Game of Thrones» zehn Kategorien für sich gewinnen. Damit müsste die Serie bei der Hauptausgabe nur noch drei mal gewinnen, um den bisherigen, eigenen Rekord zu übertreffen.

Bild: EPA

Weitere Favoriten der kommenden Veranstaltung sind unter anderem «The Marvelous Mrs. Maisel», «Chernobyl», «Barry» und «When They See Us». Insgesamt stellen HBO und Netflix mit Abstand am meisten Serien, die für einen Emmy nominiert sind.

Schweizerin ebenfalls nominiert

Ebenfalls Hoffnungen auf einem Primetime-Emmy darf sich die Zürcher Regisseurin Lisa Brühlmann machen. Für ihre Arbeit an der Serie «Killing Eve» ist sie in der Kategorie «Outstanding Directing for a Drama Series» nominiert. Damit hat Brühlmann die Chance, eine der wichtigsten Kategorien für sich zu entscheiden.

Nominiert ist sie für die Folge «Desperate Time». Hier der Trailer: Video: YouTube/Best TV Series & Movie Trailers by FilmIsNow

Die Emmy-Verleihung startet um 1:00 Uhr mit dem Eintreffen der Stars auf dem Roten Teppich. Um 2:00 Uhr geht dann die Preisverleihung los. Erstmals wird die Emmy-Verleihung ohne einen Moderator oder eine Moderatorin ausgetragen. (pls)

Abonniere unseren Newsletter