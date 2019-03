Leben

Game of Thrones: Hier streamst du die 8. Staffel legal in der Schweiz



Hier kannst du die 8. Staffel «GoT» in der Schweiz streamen – ohne Verzögerung

Im Januar hat der Sender HBO endlich verraten, wann es mit «Game of Thrones» weitergeht. Ab dem 14. April werden Jon Snow und seine Mitstreiter in der achten und finalen Staffel ihrem Schicksal entgegentreten. Allerdings galt dieses Datum nur für den US-amerikanischen Raum. Die Vergangenheit hat uns gelehrt, dass man im Deutschschweizer Sprachraum oft mehrere Tage oder sogar Wochen auf die deutschen Episoden warten muss. Selbst die englische Version wurde in Europa oft mit einem Tag Verzögerung gesendet.

Wie watson nun in Erfahrung bringen konnte, wird in diesem Jahr alles anders: Dank Sky, welche die exklusiven Rechte für den gesamten deutschsprachigen Raum besitzen, wird die letzte Staffel in der Schweiz ohne zeitliche Verzögerung gesendet. Sky Schweiz bestätigte gegenüber watson:

«‹Game of Thrones› Staffel 8 wird auf Sky Show zeitgleich mit der US-Ausstrahlung verfügbar sein.»

Wegen der Zeitverschiebung bedeutet dies, dass die einzelnen Episoden in der Schweiz jeweils ab Montagnacht, 03:00 Uhr verfügbar sein werden. Die erste Episode wird damit am 15. April um 03:00 Uhr aufgeschaltet. Nebst Deutsch wird jede Episode auch in Englisch verfügbar sein. (pls)

