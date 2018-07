Leben

Netflix verpasst der Kultserie «Sabrina, total verhext!» einen neuen Anstrich – allerdings nicht so wie du vielleicht denkst.

Was wird anders?

Alles! Netflix lässt die gleichnamige Sitcom aus den späten 90ern links liegen und startet die Geschichte rund um die Halbhexe Sabrina komplett neu. Dabei orientieren sich die Produzenten am Original-Comic, welcher erstmals 1971 erschienen ist.

Und so sah damals die erste Ausgabe aus: Bild: Archie Comics

Die Neuinterpretation soll dabei deutlich düsterer werden. Sabrina wird mit bösen Mächten und dem Okkulten zu kämpfen haben, was für einige Horrormomente sorgen soll. Das verdeutlicht auch der Titel: «The Chilling Adventures of Sabrina» (auf Deutsch in etwa: «Die gruseligen Abenteuer von Sabrina»). Mit Situationskomik und eingespielten Lachern sollte also niemand mehr rechnen.

Der erste Teaser lässt die ernstere Tonalität bereits erahnen: welcome to the coven. IG: sabrinanetflix pic.twitter.com/gYZk9Foep2 — Chilling Adventures of Sabrina (@sabrinanetflix) 15. Juli 2018

Interessant ist, dass «The Chilling Adventures of Sabrina» als Spin-Off zur Serie «Riverdale» angekündigt wurde. «Riverdale» ist ebenfalls eine Comic-Adaption des Verlages Archie Comics und umfasst aktuell drei Staffeln. Wie genau die beiden Serien zusammenhängen ist noch nicht klar.

Werden die Originaldarsteller wieder dabei sein?

Nein. Das ergäbe auch nicht wirklich viel Sinn, da Melissa Joan Hart inzwischen nicht mehr wirklich als Teenagerin durchgeht.

Oder? Bild: Michael Zorn/Invision/AP/Invision

Und wer spielt nun mit?

Die Hauptrolle der Sabrina wird von der 18-jährigen Kiernan Shipka übernommen. Fans der Serie «Mad Men» kennen sie bereits als Sally Beth Draper.

Ein Beitrag geteilt von Kiernan Shipka (@kiernanshipka) am Mai 2, 2018 um 8:39 PDT

Ihre beste Freundin Rosalind Walker wird von Jaz Sinclair gespielt. Sie trat vor allem in der finalen Staffel von «Vampire Diaries» in Erscheinung.

Ein Beitrag geteilt von Jaz (@jaz_sinclair) am Mär 26, 2017 um 11:13 PDT

Natürlich dürfen die Tanten von Sabrina nicht fehlen. Sie werden von Lucy Davis (Hilda) und Miranda Otto (Zelda) verkörpert. Davis war zuletzt in der Comic-Verfilmung von «Wonder Woman» zu sehen, während Miranda Otto sicher allen Fans von «Homeland» und «Der Herr der Ringe» ein Begriff sein dürfte.

Hier könnt ihr einen ersten Blick auf Hilda und Zelda Spellman werfen: Ein Beitrag geteilt von Lucy Davis (@officiallucydavis) am Jul 13, 2018 um 6:28 PDT

Fehlt eigentlich noch Sabrinas High-School-Schwarm Harvey Kinkle. Für ihn hat Netflix einen Nachwuchsstar des Disney-Channels engagiert: Ross Lynch. Für den 23-jährigen ist es die erste grosse Serienrolle.

Ein Beitrag geteilt von Ross Lynch (@ross_lynch) am Jan 14, 2018 um 11:36 PST

UND WAS IST MIT SALEM??!!

Keine Angst, natürlich ist auch Salem mit dabei. Wie es sich aber heutzutage gehört, wird der sarkastische Kater komplett via Computer zum Leben erweckt.

Auf Twitter hatte der schwarze Kater bereits einen Auftritt: Ladies and gentlemen, meet #Greendale’s latest resident. All hail, Salem! #sabrina, #netflix pic.twitter.com/XZ1dNPgvja — RobertoAguirreSacasa (@WriterRAS) 9. Februar 2018

Wann kommt die Serie?

Ein genaues Startdatum gibt es leider noch nicht. Die Serie wird aber voraussichtlich in der kommenden TV-Saison erscheinen, also irgendwann zwischen September 2018 und August 2019.

Netflix kündigte die Serie lediglich mit «Coming soon» an: Bild: Netflix

Wie viele Episoden gibt es?

Angekündigt sind 20 Episoden, die in zwei Staffeln aufgeteilt sind. Wie genau Netflix diese veröffentlichen wird, ist noch unklar. Man darf aber davon ausgehen, dass der Streaming-Gigant mindestens die ersten zehn Folgen gleichzeitig online stellt.

Auch wie lange die einzelnen Episoden sein werden, ist unklar. Wenn wir uns aber an «Riverdale» orientieren, dürfen wir von 45 Minuten pro Folge ausgehen.

