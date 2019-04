Leben

Filme und Serien

Erster Trailer zu «Joker»: So hast du den Bösewicht noch nie gesehen



Der erste Trailer zu «Joker» ist da – so hast du den Bösewicht noch nie gesehen

Im Oktober wird «Joker» in den deutschsprachigen Kinos anlaufen, nun ist der erste Teaser-Trailer erschienen. Schon in dem knapp zweieinhalbminütigen Clip bekommt man dabei einen tieferen Einblick in das Seelenleben des Batman-Erzfeindes, als in den bisherigen Realfilmen aus dem DC-Universum.

Bild: Warner Bros.

«Joker» ist der erste Standalon-Film seit Warner das DC Extendet Universe ins Leben gerufen hat. Er ist losgelöst von allem, was im DC-Universum zuvor passiert ist und noch passieren wird. Kein Action-Film mit einem tapferen Helden als Protagonist, sondern eine dunkle Charakterstudie.

Der Joker ist darin nicht einfach ein durchgeknallter Super-Bösewicht. Er ist nicht nur der anonyme Joker, sondern ein Mensch mit Namen: Arthur Fleck. Die Geschichte Flecks ist die eines gescheiterten Standup-Comedians, von der Gesellschaft im Stich gelassen, gemobbt, geschlagen und verstossen. Durch den Hass, der ihm entgegen schlägt, wird aus dem gebeutelten Arthur Fleck langsam der Joker.

Genug gelesen, hier kommt der Trailer zu «Joker»

(fh)

Abonniere unseren Newsletter