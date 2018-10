Leben

Filme und Serien

Easyjet verklagt Netflix wegen der Serie «Easy»



Easyjet verklagt Netflix – wegen der Serie «Easy» 🤔

Easyjet legt sich mit Netflix an. Das hat Easyjet-Gründer Stelios Haji-Ioannou höchstpersönlich verkündet. Grund ist die Serie «Easy», die der Streaming-Riese nach zwei Staffeln nun auch in Europa veröffentlichen will. In den Augen des Easyjet-Besitzers verstösst dieser Name ganz klar gegen die europäischen Markenrechte der Fluggesellschaft, da der Serienname zu sehr an den Namen der Airline angelehnt sei.

Das Netflix den Namen einfach in Europa verwenden will, ohne zuvor die Verfügbarkeit zu überprüfen, stösst Haji-Ioannou sauer auf. Gegenüber der Zeitung «The Guardian» sagte der Milliardär: «Das ist ein typischer Fall von arrogantem Verhalten einer sehr grossen, amerikanischen Technologiefirma, die sich keinen Deut darum schert, welche Markenrechte andere Firmen ausserhalb der USA haben.»

Netflix ist nicht das erste Unternehmen, welches von der Easygroup, der Firma hinter Easyjet, verklagt wird. Insgesamt hält die Easygroup über 1000 Markenrechte im Zusammenhang mit dem Wort Easy und lizenziert dessen Verwendung für teures Geld. Auf ihrer Website listet die Easygroup stolz auf, welche Marken-Diebe sie schon dingfest gemacht haben. Darunter befinden sich unter anderem Namen wie Ezy Biology, Eazi Move and Device oder Easy Exercise.

Netflix sieht dem Rechtsstreit gelassen entgegen. Die Serie soll nach der dritten Staffel sowieso eingestellt werden. Ein Sprecher des Streaming-Riesen äusserte sich in einem Statement gegenüber dem Sender CNBC zuversichtlich:

«Wir denken, dass die Zuschauer den Unterschied zwischen einer Serie, die sie gucken und einem Flugzeug in dem sie fliegen, erkennen können.»

(pls)

Das sind die sichersten Airlines der Welt:

Video des Tages: Diese Labrador-Hündin reinigt unsere Meere:

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Daily Newsletter

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare