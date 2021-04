Leben

Weil's Frühling ist! Diese 16 Promi-Paare lieben sich schon ewig

Achtung, es wird sehr, sehr romantisch. Und dies trotz Fussballer-Garderoben und extrem schlechtem Essen. Die Reihenfolge ist rein zufällig.

Victoria & David Beckham

Sie: Modedesignerin und Ex-Spice-Girl, 46

Er: Ehemaliger Fussballer, 45

Aus: England

Zusammen seit: 24 Jahren.

Kennengelernt: Sie besucht 1997 mit einem andern Spice Girl einen Match von ihm, und obwohl er da bereits für sie schwärmt, wagt er erst, sie anzusprechen, als sie einen weiteren Match besucht. Sie führen eine Stunde lang ein deepes Gespräch in der Fussballer-Garderobe, danach schreibt sie ihm ihre Telefonnummer auf ein Zugticket. Er besitzt es heute noch.

Kinder: 4

Bild: EPA/REUTERS POOL

Mads Mikkelsen & Hanne Jacobsen

Er: Schauspieler, 55

Sie: Choreografin, 60

Aus: Dänemark

Zusammen seit: 34 Jahren

Kennengelernt: 1987 beim Tanzen, Mads war nämlich in jungen Jahren ein mehr als flotter Tänzer und jobbte erst in Musicals, bevor er zum Film kam. Liebestechnisch musste sie ihm allerdings auf die Sprünge helfen, er war zu scheu.

Kinder: 2

Bild: keystone

Roger & Mirka Federer

Er: Aktiver Tennisspieler, 39

Sie: Ehemalige Tennisspielerin, 42

Aus: Schweiz

Zusammen seit: 20 Jahren

Kennengelernt: Es sind die olympischen Sommerspiele 2000 in Sidney. Die beiden wohnen mit andern in einem Massenschlag. Es funkt. Obwohl sie ihn mit seinen 19 noch ein bisschen zu jung findet und beim ersten Kuss «fast noch ein Baby» nennt. Auf alle Krisengerüchte gehen wir hier nicht ein.

Kinder: 4

Bild: AP/PA

Meryl Streep & Don Gummer

Sie: Schauspielerin, 71

Er: Bildhauer, 74

Aus: Amerika

Zusammen seit: 43 Jahren

Kennengelernt: Bei einer Wohnungsräumung im Frühling 1978. Meryl Streeps Boyfriend John Gazale ist gerade an Krebs gestorben und ihr wird die gemeinsame Wohnung gekündigt. Ihr Bruder hilft ihr beim Auszug und bringt einen starken Helfer namens Don mit. Der Rest ist eine von Hollywoods dauerhaftesten Liebesgeschichten.

Kinder: 4



Bild: EPA

Die Queen & Prinz Philip

Sie: Königin, 94

Er: Prinz, 99

Aus: England und Griechenland

Zusammen seit: 75 Jahren

Kennengelernt: Elizabeth hat ihren Cousin Philip schon als Kind getroffen, doch als sie 13 ist, weiss sie, dass es Liebe ist. Und mit einem Briefwechsel, der wohl seinesgleichen sucht, schafft sie es, dass er ein paar Jahre später völlig verliebt aus seinem Kriegseinsatz heimkehrt.

Kinder: 4

Bild: Getty Images Europe

Beyoncé & Jay-Z

Sie: Sängerin, Schauspielerin, 39

Er: Rapper, Musikproduzent, Unternehmer, 51

Aus: Amerika

Zusammen seit: 20 Jahren

Kennengelernt: Sie begegnen sich, als Beyoncé 18 Jahre alt ist, sie sind sofort beste Freunde und verbringen, so Beyoncé, «eineinhalb Jahre lang am Telefon». 2001 beginnen sie zu daten, aber sehr vorsichtig, denn Oprah hat ihnen den Rat gegeben, ihr Privatleben möglichst aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Dafür singen sie ein Duett ums andere. Irgendwann ist die Liebe nicht mehr zu übersehen und es beginnt eine turbulente Beziehung und schliesslich Ehe, in der die beiden immer wieder musikalische Liebes- und Hass- und Entschuldigungs-Erklärungen machen.

Kinder: 3



Bild: Invision for Parkwood Entertainment/Invision

Jan Josef Liefers & Anna Loos

Er: Schauspieler, 56

Sie: Schauspielerin, Sängerin, 50

Aus: Deutschland

Zusammen seit: 22 Jahren

Kennengelernt: 1999 drehen die beiden den für die restliche Welt unbedeutenden Film «Halt mich fest». Bei einer Bettszene knallen die Hormone und die Liebe schlägt zu.

Kinder: 2 gemeinsame und 2 aus Liefers' früheren Beziehungen



Elton John & David Furnish

Elton: Sänger, 74

David: Filmproduzent und Regisseur, 58

Aus: England und Kanada

Zusammen seit: 27 Jahren

Kennengelernt: Im Oktober 1993 bat ein gelangweilter Elton John einen Freund darum, ihm bitte mal ein paar interessante neue Leute vorzustellen. Daraus wurde eine Dinnerparty in London, zu der ein ebenso gelangweilter Kanadier namens David Furnish ging und nichts erwartete ausser britischer Steifheit. Alles kam anders. Schon am nächsten Abend war David bei Elton zu einem Zweier-Znacht eingeladen, seither sind sie zusammen.

Kinder: 2



Bild: Greg Allen/Invision/AP/Invision

Jeff & Susan Bridges

Er: Schauspieler, 71

Sie: Schauspielerin und Produzentin, 68

Aus: Amerika

Zusammen seit: 46 Jahren

Kennengelernt: 1975, North Dakota, Jeff dreht «Rancho Delux», und da ist diese Kellnerin namens Susan, die ihm rasend gut gefällt. Er ihr auch. Die Monate vergehen, er ist schwer verliebt, aber die Sache mit dem Heiratsantrag kommt ihm irgendwie nicht in den Sinn. Bis sie ihm sagt, dass sie ihn verlässt, wenn er ihr jetzt nicht sofort einen Antrag macht. Er stellt sich kurz ein Leben ohne sie vor und macht den Antrag. Alles ist gut.

Kinder: 3



Bild: FR170144 AP

Claudia Schiffer & Matthew Vaughn

Sie: Supermodel, 50

Er: Filmproduzent und Regisseur, 50

Aus: Deutschland und England

Zusammen seit: 20 Jahren

Kennengelernt: Anfang 2001 begegnen sich die beiden auf einer Party – Vaughn ist eng mit Guy Ritchie befreundet, der damals mit Madonna verheiratet ist. Und nachdem Claudia zweifelhafte Amouren mit Männern wie dem Zauberer David Copperfield hinter sich hat, ist zwischen ihr und dem recht bodenständigen Vaughn sofort alles klar: Sie sind verliebt, verlobt, verheiratet, verkindert, wohnen in einer Villa in Notting Hill und so weiter.

Kinder: 3



Bild: AP PA

Ellen DeGeneres & Portia de Rossi

Ellen: Talkshow-Host und Schauspielerin, 63

Portia: Schauspielerin, 48

Aus: Amerika und Australien

Zusammen seit: 17 Jahren

Kennengelernt: 2000 begegnen sich die beiden an einer Party und Portia ist schockverliebt, wagt jedoch noch kein Coming-out. Doch ab 2004 sind die beiden ein Paar. Das einzige Beziehungsproblem zwischen den beiden ist Ellens Umzugssucht: Mindestens einmal im Jahr wird die Behausung gewechselt. Zum Glück nicht die Frau.



Bild: AP Invision

Will Smith & Jada Pinkett Smith

Er: Schauspieler, 52

Sie: Schauspielerin, 49

Aus: Amerika

Zusammen seit: 27 Jahren

Kennengelernt: 1994 absolviert die ehemalige Drogendealerin Jada auf dem Set von «The Fresh Prince of Bel-Air» ein (glückloses) Casting. Sie bewirbt sich um die Rolle von Wills Freundin. Was in der Fiktion nicht klappt, funktioniert dafür im Leben. Er muss sich aber zuerst scheiden lassen, bevor er sie richtig zu daten wagt.

Kinder: 2 gemeinsame plus eins aus Smiths erster Ehe



Bild: John Salangsang/Invision/AP/Invision

Cate Blanchett & Andrew Upton

Sie: Schauspielerin, 51

Er: Dramatiker und Regisseur, 55

Aus: Australien

Zusammen seit: 25 Jahren

Kennengelernt: Als sie sich 1996 beim Dreh einer Fernsehsendung begegnen, kennen sie sich bereits seit 17 Jahren. Und können sich eigentlich nicht ausstehen. Doch dann stürzen sie zusammen ab, betrinken sich fürchterlich und lassen sich tätowieren, und als sie nach ihrer ersten Nacht erwachen, sagt er: «Cate, ich habe Hunger.» Sie kocht ihm mit Walnüssen und Ziegenkäse gefüllte Forelle, was noch ekelhafter schmeckt als es klingt, und er isst es. Nach drei Wochen macht er ihr einen Heiratsantrag.

Kinder: 4



bild: gettyimages

Tom Hanks & Rita Wilson

Er: Schauspieler, 64

Sie: Schauspielerin, Sängerin, Filmproduzentin, 64

Aus: Amerika

Zusammen seit: 34 Jahren

Kennengelernt: 1981 sehen sich die beiden bei Dreharbeiten, in ihren Bäuchen explodieren ganze Schmetterlingsschwärme, er kann sie nicht vergessen, muss sich aber erst scheiden lassen. Weshalb die beiden erst seit 1987 zusammen sind.

Kinder: 2 gemeinsame plus 2 aus Hanks erster Ehe



Bild: ZUMA DUKAS

Angela Merkel & Joachim Sauer

Sie: Bundeskanzlerin und Physikerin, 66

Er: Quantenchemiker und Physikochemiker, 71

Aus: Deutschland

Zusammen seit: 36 oder 37 Jahren (sie begegneten sich 1984, machen aber ein Geheimnis aus ihrem «Anfang»)

Kennengelernt: Bei der Arbeit, er ist ihr Tutor.

Kinder: 2 aus Sauers erster Ehe



Bild: EPA/DPA

Goldie Hawn & Kurt Russell

Sie: Schauspielerin, 75

Er: Schauspieler, 70

Aus: Amerika

Zusammen seit: 37 Jahren

Kennengelernt: Zum ersten Mal begegneten sie sich 1968 bei Dreharbeiten, sie war 21, er erst 16, es habe «einen Funken» gegeben, sagt Goldie, aber Kurt sei damals ja noch ganz klar zu jung gewesen. 1984 drehten sie zusammen das romantische Kriegsdrama «Swing Shift» und verliebten sich sofort und richtig. Im Gegensatz zu allen andern Paaren in dieser Liste weigerten sich die beiden bis heute, zu heiraten oder einen eheähnlichen Vertrag zu unterzeichnen.

Kinder: ein gemeinsames, 2 aus Hawns und eins aus Russells früheren Beziehungen



Bild: keystone

