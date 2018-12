Leben

Was wurde aus den Stars deiner Lieblings-Weihnachtsfilme? Hier kommt die Antwort

Adventszeit ist Fernsehzeit. Oder willst du etwa die weihnachtlichsten aller Weihnachtsfilme verpassen? Die folgenden Streifen haben wir alle vermutlich dutzendfach gesehen, trotzdem werden wir es heuer wieder tun. So viel Tradition muss sein!

Zeit, uns einmal mit den Hauptdarstellern zu beschäftigen. Was ist seither aus ihnen geworden? Wie sehen sie heute aus? Antworten auf diese Fragen gibt es hier.

«Drei Haselnüsse für Aschenbrödel»

Libuše Šafránková als Aschenbrödel bild: filmstill

Libuše Šafránková hatte ihren grossen Durchbruch 1973 als Aschenbrödel im deutsch-tschechischen Film «Tři oříšky pro Popelku». Inzwischen ist die 65-Jährige aber immer noch eine gefragte Schauspielerin in Tschechien. Ihr letztes grösseres Filmprojekt hatte Šafránková im Drama «Jak jsme hráli cáru», oder wie es im deutschsprachigen Raum heisst: «Der Geisel».

Pavel Trávníček als Der Prinz bild: filmstill

Auch Pavel Trávníček ist, inzwischen 68-jährig, dem Filmgeschäft erhalten geblieben. Im Jahr 2018 spielte der Tscheche in der deutschen Filmsatire «Der große Rudolph» mit. Ausserdem ist er als Synchronsprecher tätig und spricht unter anderem Alec Baldwin und Jeff Goldblum.

«Kevin – Allein zu Haus» und «Kevin – Allein in New York»

Macaulay Culkin als Kevin bild: filmstill

Es ist nicht lange her, da dachten viele noch, Schauspieler Macaulay Culkin hätte das Zeitliche gesegnet. Dabei ist der heute 38-Jährige nicht nur am Leben, sondern sieht auch nach vermeintlichen Drogen-Eskapaden wieder ganz ordentlich aus.

Hier war Macaulay im Oktober 2018 bei den American Music Awards zu Gast. Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/Invision

Oh, hier noch ein Besseres: Bild: NINA PROMMER/EPA/KEYSTONE

Nebenher ist der ehemalige Kinderstar immer wieder mit Gastrollen in amerikanischen TV-Produktionen zu sehen. Wir warten gespannt auf eine neue Kinorolle, Macaulay!

«Tatsächlich… Liebe»

Thomas Sangster als Sam bild: filmstill

Bleiben wir doch grad bei den Kinder-Stars. Schliesslich ist hier die Überraschung am grössten, was aus ihnen geworden ist. Wie etwa bei Thomas Sangster, der in «Love ... Actually» den süssen, unglücklich verliebten Sam verkörperte.

Auch er ist inzwischen – Kinder, wie die Zeit vergeht ... – 28 Jahre alt. Neben seinen Rollen in den «Maze Runner»-Filmen war Sangster unter anderem in «Star Wars: The Force Awakens» zu sehen. Und natürlich in ...

... «Game of Thrones». bild: filmstill

Olivia Olson als Joanna bild: filmstill

Natürlich wollen wir auch wissen, was aus Sams Angebeteter, gespielt von Olivia Olson, wurde.

Die grossen Kinorollen blieben für Olivia bisher leider aus. Dafür wirkte sie in diversen TV-Produktionen mit und leiht als Synchronsprecherin – unter anderem für die «Powerpuff Girls» – ihre Stimme.

«Der kleine Lord»

Ricky Schroder als Cedric Errol Bild: picture alliance

Der britische Film «Der kleine Lord» gehört ebenfalls in die Liste der beliebtesten Weihnachtsfilme aller Zeiten. Die Rolle des kleinen Lords, Cedric Errol, übernahm der Amerikaner Ricky Schroder. Natürlich willst du jetzt vor allem wissen, ob die Frisur heute noch dieselbe ist.

Bild: Amy Sussman/Invision/AP/Invision

Ricky Schroder ist heute 48 Jahre alt und hat kürzlich seinen neuen Fernsehfilm «Coat of Many Colors» vorgestellt. Im Jahr 2010 war er im Film «Männertrip» an der Seite von Jonah Hill und Russell Brand auf der Kinoleinwand zu sehen.

«Charlie und die Schokoladenfabrik»

Freddie Highmore als Charlie Bucket bild: filmstill

Ach, was hat uns der kleine, bescheidene Charlie Bucket in der Schokoladenfabrik entzückt! Freddie Highmore ist inzwischen 26 Jahre alt und ein sehr erfolgreicher Schauspieler geblieben.

bild: sonypictures

In der erfolgreichen Serie «The Good Doctor» spielt Highmore seit 2017 den autistischen Chirurgen Shaun Murphy (und das ziemlich beeindruckend, nebenbei bemerkt ...).

Johnny Depp als Willy Wonka bild: filmstill

Was aus Johnny Depp geworden ist, wissen wir alle. Der Vollständigkeit halber hier aber das aktuellste Bild des Schauspielers, das wir in unserer Bilddatenbank finden konnten.

Bild: NEIL HALL/EPA/KEYSTONE

«Liebe braucht keine Ferien»

Okay, okay, die beiden «The Holiday»-Hauptdarsteller Cameron Diaz und Jude Law sind keine Unbekannten. Und doch haben wir die beiden schon ein Zeitchen nicht gesehen. Zumal die Hollywood-Romanze auch schon zwölf Jahre alt ist (omfg!) ...

Cameron Diaz

Nun, von Frau Diaz gibt es auf Instagram gerade mehr zu sehen als auf Grossleinwand. Die letzten Filme der 46-Jährigen, «Sex Tape» und «Die Schadenfreundinnen», sind schon ein Weilchen her. Vier Jahre, um genau zu sein. Wir wollen mehr Cameron! Hopp!

Jude Law Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/Invision

Diese Gene! Eine Frechheit! Eigentlich hatten wir gehofft, im Bilderarchiv einen kahlen Jude Law vorzufinden. Doch leider ist er nicht nur weiterhin sehr erfolgreich im Filmbusiness, sondern sieht mit 45 auch noch unverschämt gut aus.

Aktuell tourt der Brite für seine beiden neuen Filme «Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald» und «Vox Lux» um die Welt.

