Game of Thrones: Behind the Scenes Bilder von Staffel 8



17 Behind-the-scenes-Fotos von «Game of Thrones», die dir Staffel 8 ein bisschen versüssen

Was uns von «Game of Thrones» bleibt, ist die Erinnerung an Jahre voller Spannung und Spekulation – und diese weniger ernsten Behind-the-scenes-Einblicke.

Elisabeth Kochan / watson.de

Bye-bye, «Game of Thrones»: Diese Woche hat sich das Fantasy-Epos nach seiner achten Staffel verabschiedet, und Fans aus aller Welt dürften nun in ein tiefes Loch fallen. Worüber soll man sich nun Woche um Woche aufregen?

Keine Frage: In dieser Staffel kassierten «Game of Thrones» und insbesondere seine Macher so viel Kritik wie nie zuvor. Wir haben uns aber nicht hier versammelt, um weiter darüber herzuziehen. Die Zeit für Negativität ist vorbei. Lasst uns stattdessen in schönen Erinnerungen schwelgen und die Enttäuschung mit ein paar herrlichen Behind-the-scenes-Aufnahmen vom Set der letzten Staffel verdrängen...

Glänzt die Stirn, muss Jon nachpudern.

Auch Starks brauchen mal ein Nickerchen.

«Als wir das Ende von 'GoT' erzählt bekamen...»​

Euron mag's gern luftig.

Drogon ist «in echt» weniger niedlich.

Dafür ist der Nachtkönig ein echt netter Kerl.

Er mag zwar selten lächeln, aber er ist ein guter Kumpel...

... mit vielen anderen Kumpels.

So eine Schlacht schweisst schon zusammen.

Und Asha hat scheinbar was verheimlicht.

Darauf muss Theon erstmal eine rauchen.

Anderswo war die Laune besser.

Selbst in der Schlacht muss Zeit für Spass bleiben.

Finden diese beiden auch.

Und diese beiden erst recht.

Wo: «Dragon Grill Express». EISKALT!

Und mit diesem charmanten Familienfoto verabschieden wir uns!

