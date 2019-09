Leben

Marvel-Chef macht «Star Wars» +++ «Jurassic World 3» bringt Original-Cast zurück

Wer die Marvel-Filme liebt, kennt den Namen Kevin Feige. Er ist der Mastermind, der das «Marvel Cinematic Universe» erdacht und zusammengehalten hat. Unter seiner Anleitung wurden die Marvel-Filme zum lukrativsten Film-Franchise der Gegenwart.

Sozusagen als Belohnung soll der Amerikaner nun auch das Steuer bei einem «Star Wars»-Film übernehmen. Das bestätigte Disney-Chef Alan Horn gegenüber dem «Hollywood Reporter». Gemeinsam mit Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy soll Feige an einem noch geheimen «Star Wars»-Filmprojekt arbeiten.

Bild: AP

Horn sagte weiter, dass nach dem Abschluss der Skywalker-Saga ein neues Kapitel im «Star Wars»-Franchise eingeläutet werden soll. Und genau für dieses möchte man nun Feige an Bord haben, der selbst ein grosser «Star Wars»-Fan sein soll. Marvel-Fans müssen aber keine Angst haben, dass ihnen Feige abhanden kommt: Die Leitung der «Star Wars»-Filme bleibt weiterhin bei Kennedy.

«Jurassic World 3» bringt bekannte Gesichter zurück

Lange wurde darüber gemunkelt, jetzt steht es fest: Für den dritten Teil der «Jurassic World»-Reihe werden die Stars aus «Jurassic Park» zurückkehren. Wie «Deadline» schreibt, werden wir Laura Dern, Sam Neill und Jeff Goldblum nebst den neuen Stars Chris Pratt und Bryce Dallas Howard im Film zu sehen bekommen. Goldblum war bereits in «Jurassic World 2», allerdings nur in einer kurzen Szene, was viele Fans enttäuscht hatte.

Bild: Universal

Für den dritten Teil scheint man bei Universal auf sichere Werte zu setzen, nachdem der zweite Film an den Kinokassen nicht mehr so überragend lief wie noch «Jurassic World»: Nebst dem Original-Cast von 1993 kehrt auch «Jurassic World»-Regisseur Colin Trevorrow wieder auf den Regiestuhl zurück. Dieser ist bereits fleissig am Werk und hat vor wenigen Tagen den Dino-Kurzfilm «Battle at Big Rock» veröffentlicht, um uns die Wartezeit zu versüssen. (pls)

Hier ist der Kurzfilm (schaut euch unbedingt den Abspann an): Video: YouTube/Jurassic World

