Auch im Herbst bauen die Streaming-Anbieter ihr Sortiment munter aus. Wir haben elf Serien- und Filme herausgesucht, die du ab sofort schauen kannst.

Serien

«Forever»

Bild: Amazon

Das verheiratete Pärchen June und Oscar wohnt in einem Vorort in Kalifornien. Dort leben die zwei seit zwölf Jahren das immer gleiche Leben: Sie führen die gleichen Gespräche, essen dasselbe Essen und fahren immer zum selben See in den Urlaub. Doch dann will June Oscar dazu bringen, endlich etwas zu verändern und in einen Skiurlaub zu fahren. Doch damit begeben sich beide auf sehr unbekanntes und heikles Terrain.

Umfang: 8 Episoden in einer Staffel

Verfügbar bei: Prime Video

«Krypton»

Bild: SyFy

«Krypton» erzählt die Geschichte des gleichnamigen Heimatplaneten von Superman und spielt rund 200 Jahre vor dessen Ankunft auf der Erde. Die Story dreht sich um Supermans Grossvater Seg-El, der in einem erbitterten Machtkampf um die Vorherrschaft, der Einzige ist, der an eine friedliche Lösung glaubt.

Umfang: 10 Episoden in einer Staffel

Verfügbar bei: Sky Show​

«Six Dreams»

Bild: Amazon

Eine Doku-Serie über den spanischen Fussball. In den sechs Folgen kommen sechs verschiedene Akteure der spanischen La Liga zu Wort – drei Spieler, ein Trainer, ein Vereinspräsident und ein Sportdirektor. Die Aufnahmen wurden während der Saison 2017/2018 gemacht und sollen dem Zuschauer einen tieferen Einblick in die Herausforderungen des professionellen Fussballs geben.

Umfang: 6 Episoden in einer Staffel

Verfügbar bei: Prime Video

«Life» («라이프»)

Bild: Netflix

Eine südkoreanische Produktion, in welcher der schwierige Arbeitsalltag des Sangkook University Hospitals beleuchtet wird. Darin lernen wir den warmherzigen und charismatischen Arzt Ye Jin-Woo kennen. Ihm gegenüber steht ein neuer Direktor, der das Spital endlich profitabel machen will. Schon kurz nach seiner Ankunft fängt dieser an, die verschiedenen Abteilungen gnadenlos umzustrukturieren – ganz zum Leidwesen von Jin-Woo, der sich heftigst zur Wehr setzt.

Umfang: 16 Episoden in einer Staffel

Verfügbar bei: Netflix

«Banana Fish»

Bild: Amazon

New York in der Gegenwart: Der Bandenführer Ash Lynx versucht der Droge Banana Fish auf die Spur zu kommen. Der mysteriöse Stoff hat seinen Bruder in einen katatonischen Zustand versetzt, in welchem er nur die Worte «Banana Fish» vor sich hin brabbelt. Als er endlich eine Ampulle der Droge in die Hände kriegt, gerät er ins Visier von skrupellosen Mächten, insbesondere dem Gangsterboss Dino Golzine.

Umfang: 12 Folgen in einer Staffel

Verfügbar bei: Prime Video

Filme

«Free Fire»

Bild: Splendid/24 Bilder

In dieser Action-Komödie treffen sich zwei Parteien und deren Vermittlerin im Jahr 1978 in einem verlassenen Lagerhaus, um einen Waffendeal abzuschliessen. Doch als plötzlich Schüsse fallen, beginnen die Gangster wie wild um sich zu schiessen. Fortan versucht jeder der Anwesenden irgendwie unbeschadet aus dem Lagerhaus hinauszukommen – auch wenn sie sich den Weg freischiessen müssen.

Laufzeit: 90 Minuten

Verfügbar bei: Sky Show​

«Get Out»

Bild: Blumhouse Productions

Ein sozialkritischer Gruselstreifen, in welchem der Afroamerikaner Chris endlich die Eltern seiner weissen Freundin Rose kennenlernen soll. Zuerst scheint alles prima zu laufen, doch als Chris' Freund ihn warnt, dass in letzter Zeit viele Schwarze in der Wohngegend von Roses Eltern verschwunden sind, nimmt die Geschichte eine unheimliche Wendung.

Laufzeit: 103 Minuten

Verfügbar bei: Sky Show



«I love Beijing»

Bild: trigon film

Dezi ist ein junger, rastloser Taxifahrer in der Hauptstadt Chinas. Sein Job bringt ihn mit Menschen in Kontakt, deren Lebensstil weit über seinen geistigen Horizont hinaus gehen, was auf seine Frauenbekanntschaften allerdings nicht zutrifft. Dezi Leben führt ihn von Ort zu Ort, von Frau zu Frau – und irgendwo dazwischen versucht er seine eigene Identität zwischen den alten Werten und der neuen Welt zu finden.

Laufzeit: 86 Minuten

Verfügbar bei: Trigon Film Online-Kino



«Die Verführten»

Bild: Universal Pictures International

Der Soldat John McBurney wird während des amerikanischen Bürgerkriegs schwer verletzt und von Miss Martha, der Leiterin eines Mädcheninternats, gerettet. Nach anfänglicher Skepsis kümmern sich die Frauen immer hingebungsvoller um den Soldaten. Nach und nach verdreht John den Frauen den Kopf und so kommt es schon bald zu Eifersüchteleien und Intrigen.

Laufzeit: 91 Minuten

Verfügbar bei: Sky Show



«Swiss Army Man»

Bild: Capelight/Koch Films/Central

Hank sitzt auf einer einsamen Insel fest. Als er die Hoffnung auf Rettung schon längst aufgegeben hat, wird eine Leiche an den Strand gespült. Durch die Blähungen, die einem toten Körper nun einmal entfahren, erweckt die Leiche in Hanks Augen zumindest den Anschein von Leben. Das reicht ihm aus, um mit dem Toten ins Gespräch zu kommen und ihn Manny zu taufen. Nach und nach wird Manny so zum Freund von Hank und dessen Einsamkeit.

Laufzeit: 95 Minuten

Verfügbar bei: Sky Show

«The Voices»

Bild: Ascot Elite/Paramount

Jerry ist eigentlich ein ganz liebenswerter, vielleicht etwas kauziger Geselle, der Medikamente gegen seine Schizophrenie nehmen muss. Als eine neue Mitarbeiterin bei Jerrys Arbeitsort eingestellt wird, verliebt er sich sofort in diese. Kurzerhand setzt er seine Medikamente ab und nimmt die Welt plötzlich viel bunter war. Nur einen kleinen Nebeneffekt hat das Ganze: Sein Hund und seine Katze fangen an mit ihm zu reden. Vor allem der Kater berät Jerry mit fiesen Ratschlägen – was böse Konsequenzen für Jerrys Date mit der neuen Mitarbeiterin hat.

Laufzeit: 101 Minuten

Verfügbar bei: Sky Show, Teleclub Play (Swisscom TV)



