Leben

Filme und Serien

10 neue Serien, die du nicht verpassen solltest



Streaming-Fans aufgepasst! Diese 10 neuen Serien solltet ihr nicht aus den Augen verlieren

victor redman / watson.de

Der Sommer geht bald. Endlich wieder ohne schlechtes Gewissen Serien schauen. Und der Herbst ist eh die beste Zeit für Fans. Dann kündigen Sender und Produktionsstätten ihre neuen Serien für die kommende Saison an.

Auf diese Serien darfst du dich in den nächsten Wochen und Monaten freuen:

«Charmed»

Die zauberhaften Hexen kehren zurück. Diesen Herbst spendiert der US-Sender The CW der Kult-Serie einen Neustart mit komplett ausgetauschter Besetzung. Und diesmal stellen die Schwestern Macy, Mel und Maggie sich nicht nur gegen Dämonen, sondern auch gegen das Patriarchat.

Der Reboot soll frisch, witzig und feministisch werden: Video: YouTube/The CW Television Network

Für Fans von: «Charmed: Zauberhafte Hexen», «Buffy», «Supernatural»

Erstausstrahlung: 14. Oktober 2018

«The Enemy Within»

Die ehemalige CIA-Agentin Erica Shepard sitzt wegen Landesverrats im Gefängnis, als die Regierung ihr ein Angebot macht. Wenn sie hilft, ihre früheren Kollaborateure zur Strecke zu bringen, bekommt sie eine zweite Chance. Dazu muss allerdings die Zusammenarbeit mit FBI-Ermittler Will Keaton gelingen – und der hat ganz persönliche Gründe, der Verräterin zu misstrauen.

Die Hauptrolle spielt Jennifer Carpenter. Serien-Junkies kennen sie als dauerschimpfende Debra Morgan aus der Erfolgsserie «Dexter». In «The Enemy Within» bekommt Carpenter die Chance, selbst die Anti-Heldin zu geben.

Für Fans von: «The Blacklist», «Blindspot», «Alias»

Erstausstrahlung: Frühling 2019

«Most Likely To»

In der Schule war Markie die Aussenseiterin und Liz das It-Girl. Freundinnen waren sie nie. 20 Jahre später begegnen die beiden sich unter ganz neuen Vorzeichen wieder: Als alleinerziehende Mütter im selben Haus.

Keinen Artikel mehr verpassen: Filme und Serien Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

Die Comedy-Serie stammt von Drehbuch-Autorin Diablo Cody, die schon mit Filmen wie «Juno» und «Tully» das Publikum begeisterte. Ihre Stärke liegt darin, die besondere Komik zwischenmenschlicher Beziehungen abzubilden. «Most Likely To» klingt, als dürfte sie hier reichlich Gelegenheit dazu bekommen.

Für Fans von: «Juno», «Tully», «Girls»

Erstausstrahlung: Noch unbekannt

«Tell Me a Story»

In «Tell Me a Story» werden die Märchen unserer Kindheit neu erzählt – als düstere Kriminalgeschichten im heutigen New York.

So gruselig sehen moderne Märchen aus: Video: YouTube/CBS All Access

Die erste Staffel der Serie vermischt «Hänsel und Gretel», «Rotkäppchen» und «Die drei kleinen Schweinchen» zu einem verwinkelten Psycho-Thriller. Klingt bemüht, kommt aber verdammt gut: Der böse Wolf mutiert zum Pick-Up-Artist, und die drei kleinen Schweinchen versuchen sich als Bankräuber. Auch Kim Catrell aus «Sex And The City» ist mit am Start.

Für Fans von: «Grimm», «Once Upon A Time»

Erstausstrahlung: 31. Oktober 2018

«Kidding»

Jeff Pickles ist eine Institution des Kinder-Fernsehens. Mit seinen Witzen und Weisheiten hat er das Leben von Generationen bereichert. Mit seinem eigenen Leben ist der Fernseh-Star jedoch zunehmend überfordert. Als seine Familie um ihn herum zusammenbricht, beginnt er, an allem zu zweifeln.

«Jeff ist ein gütiger Mann in einer grausamen Welt», meint Serienschöpfer Dave Holstein: Video: YouTube/ONE Media

Die Hauptrolle in «Kidding» spielt Comedy-Legende Jim Carrey. Die Regie führt Michel Gondry, mit dem Carrey schon bei «Vergiss' mein nicht» zusammenarbeitete.

Für Fans von: «Unreal», «Atlanta», «I'm Dying Up Here»

Erstausstrahlung: Ist bereits am 9. September 2018 gestartet.

«The Village»

Krankenschwester Sarah kämpft täglich darum, den Job mit ihrer Rolle als alleinerziehende Mutter zu vereinen. Jura-Student Gabe muss sich mit einem wesentlich älteren Mitbewohner arrangieren. Veteran Nick wird immer wieder von Erinnerungen an den Krieg verfolgt.

Diese und andere Menschen leben unter einem Dach in einem Apartment-Gebäude in Brooklyn. «The Village» zeigt den Alltag der Nachbarn. Taschentuch-Alarm ist garantiert!

Für Fans von: «This is Us», «Modern Family», «Parenthood»

Erstausstrahlung: Frühling 2019

«Y – The Last Man»

Nachdem eine Epidemie die männliche Weltbevölkerung ausgelöscht hat, ist Yorick womöglich der letzte Mann auf der Welt. Auf seiner Reise durchs Land muss er sich in einer neuen, weiblichen Gesellschaft zurecht finden, in der viele der alten Strukturen und Regeln nicht länger gelten.

Die Comic-Adaption wird von Fans schon seit Jahren erwartet: Video: YouTube/Complex News

«Y – The Last Man» basiert auf dem gleichnamigen Comic von Brian K. Vaughan und Pia Guerra. Die Reihe erhielt unter anderem drei Mal den Eisner Award, den Oscar der Comic-Branche. Nun ist der Kult-Comic endlich auf dem Weg ins Fernsehen.

Für Fans von: «The Leftovers», «The Walking Dead,» «Westworld»

Erstausstrahlung: 2019

«The Boys»

In der Comic-Verfilmung nach Garth Ennis nehmen ein paar harte Jungs den Kampf gegen korrupte Superhelden auf. Und den führen sie mit allen Mitteln. Die skrupellosen Normalos lehren selbst die mächtigsten Superwesen das Fürchten.

Karl Urban spielt Billy Butcher, den brutalen Anführer der Boys: Video: YouTube/BrideSide

Schon in «Riddick» und «Dredd» zeigte er sich als knallharter Haudrauf. Mit «Supernatural»-Schöpfer Eric Kripke hat die die Amazon-Serie wohl auch den perfekten Produzenten gefunden.

Für Fans von: American Gods, Daredevil, Legion

Erstausstrahlung: 2019

«Manifest»

Jahre, nachdem er unter mysteriösen Umständen verschwand, taucht ein Linienflug plötzlich wieder auf dem Radar auf. Aber es wird noch verrückter: Die Passagiere an Bord haben nämlich keine Ahnung, dass sie vermisst wurden – keiner von ihnen ist seit dem Verschwinden der Maschine auch nur einen Tag gealtert.

So sieht die neue Mystery-Serie aus: Video: YouTube/TV Guide

Mit von der Partie ist Josh Dallas, bekannt als Prince Charming aus «Once Upon A Time».

Für Fans von: «The Returned», «The 4400»

Erstausstrahlung: 24. September 2018

«Pretty Little Liars: The Perfectionists»

Das wahnwitzige Mordkomplott geht weiter: Nach dem Ende von «Pretty Little Liars» treffen die Fan-Lieblinge Alison und Mona sich in «The Perfectionists» wieder. Im beschaulichen Beacon Heights wollen die beiden ein neues Leben beginnen – doch dann geschieht ein Mord.

Wo die Pretty Little Liars aufkreuzen, da sind düstere Geheimnisse nicht weit: Video: YouTube/Freeform

Neben Mona und Alison soll es in «The Perfectionists» auch ein Wiedersehen mit weiteren Charakteren aus der Mutter-Serie geben – übertreiben wolle man es aber nicht.

Für Fans von: «Pretty Little Liars»; «How to Get Away At Murder»; «Scream Queens»

Erstausstrahlung: 2019

Erkennst du diese 15 Serien an nur einem Bild?

Diese viralen Videos waren auf Osama Bin Ladens Computer: Video: watson

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Daily Newsletter

Alle Leser-Kommentare