Eine «Harry Potter»-Serie, die auf den Originalbüchern basiert, steht bei Warner Bros. kurz vor dem Vertragsabschluss.

Eine Neuverfilmung der «Harry Potter»-Bücher in Form einer Serie ist bei Warner Bros. kurz davor, grünes Licht zu erhalten. Jede Staffel der Serie wird auf einem der sieben Bücher von J.K. Rowling basieren.

Harry, Hermine, Ron und Co. sind bald in einer Serie zu sehen. Bild: Warner Bros.

Laut Bloomberg wird Rowling in der Produktion der Serie involviert sein, um sicherzustellen, dass das Studio ihrem Originalmaterial treu bleibt. Die Autorin wird aber keine leitende Funktion übernehmen – weder beim Schreiben der Drehbücher noch als Produzentin.

Über die Besetzung, wie auch ein mögliches Veröffentlichungsdatum, ist noch nichts bekannt.

Warner Bros. hat in letzter Zeit öfters über neue «Harry Potter»-Projekte gesprochen, und dass sie das Universum noch über die «Fantastic Beasts»-Reihe hinweg erweitern möchten. CFO Gunnar Wiedenfels sagte bei einer Konferenz im März: «Die Tatsache, dass wir mit der Lancierung von ‹Hogwarts Legacy› 12 Jahre nach Erscheinen des letzten Films diesen grossen Erfolg haben, zeigt, dass es so viele Möglichkeiten gibt und wir fangen gerade erst an, sie zu nutzen».

Weltweit spielten alle acht Filme insgesamt mehr als 7,7 Milliarden US-Dollar ein. Die Bücher wurden bereits über eine halbe Milliarde mal verkauft und in 80 Sprachen übersetzt.

