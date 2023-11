Charlie Sheen, Jennifer Lopez, Katherine Heigl und Bruce Willis gehören laut IMDb zu den schlechtesten Schauspielerinnen und Schauspieler. Bild: cbs/ concorde filmverleih/ imago images/ 20th century fox

Das sind die Schauspielerinnen und Schauspieler mit den miesesten Filmen – laut IMDb

Charlie Sheen, Kevin Hart oder doch Jean-Claude Van Damme – welcher Star hat in den miesesten Filmen mitgewirkt?

Welcher Film der schlechteste ist, liefert oft Stoff für Diskussionen – die Meinungen gehen auseinander. Doch eigentlich genügt ein Blick auf IMDb, um diese Frage zu klären. Die Daten, die IMDb sammelt, geben aber noch weit mehr preis. So kann zum Beispiel herausgelesen werden, welcher Schauspieler die schlechtesten Filme hat.

Dies geschieht, indem der Durchschnitt von den Bewertungen aller Filme, bei denen der Schauspieler mitgespielt hat, ausgerechnet wird. Damit sichergestellt wird, dass die Filme genügend bekannt sind, müssen sie mindestens 20'000 Bewertungen haben. Es werden nur Schauspieler berücksichtigt, die bei mindestens einem Dutzend Filme mitgespielt haben.

Schauspieler

Folgende Schauspieler verfehlten die Top 20 knapp: Val Kilmer, Brendan Fraser, Nicolas Cage, Ray Liotta und Kevin Hart.

Salman Kahn führt die Liste mit den schlechtesten Filmen an. Seine Filme werden durchschnittlich mit 5,36 von 10 möglichen Punkten bewertet. Seine am schlechtesten bewerteten Filme sind «Race 3» und «Radhe», die je 1.9 Sterne auf IMDb haben.

Wer ist Salman Kahn?

Salman Kahn ist ein indischer Schauspieler und gehört zu den bestbezahlten Bollywood-Stars. Der 75-Jährige startete seine Schauspielkarriere Ende der 80er-Jahren. Zu seinen berühmtesten Filmen gehören «Sultan», «Bajrangi Bhaijaan», «Kick» und «Ek Tha Tiger».

Salman Kahn im April 2023. Bild: Getty Images

Schauspielerinnen

Bei den Schauspielerinnen sind die Durchschnittsbewertungen ein klein wenig besser, als bei den Männern. In die Top 20 haben es Salma Hayek, Halle Berry, Melissa McCarthy, Jamie Lee Curtis, Mila Kunis und Eva Mendes knapp nicht geschafft.

Katherine Heigl schafft es bei den Frauen auf Platz 1. Ihre Bewertung ist mit 5,5 ein wenig besser als Kahns. Das schlechteste IMDb-Rating, das einer ihrer Filme hat, ist «Zyzzyx Rd» mit 3,8 Sternen.

Wer ist Katherine Heigl?

Berühmt wurde Katherine Heigl durch ihre Rolle in «Grey's Anatomy» und den etlichen Liebeskomödien, in denen sie in den 00er- und 10er-Jahren mitspielte. Dazu zählen «27 Dresses», «Die nackte Wahrheit» und «So spielt das Leben». Die 44-Jähre gehörte 2009 zu den bestbezahltesten Schauspielerinnen. Seit 2021 ist sie in der Netflix-Serie «Firefly Lane» zu sehen.

Katherine Heigl im September 2023. Bild: imago images

Sowohl Kahn wie auch Heigl gehören zu den bekanntesten und (zu einem Zeitpunkt) bestbezahlten Schauspielern. Von daher können sie also nicht alles schlecht gemacht haben, denn beide sind auch heute noch erfolgreich.

