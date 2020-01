Leben

Filme und Serien

Billie Eilish liefert den Song zum neuen James-Bond-Film «No Time To Die»



Endlich wissen wir, wer den neuen Bond-Titelsong singt

Die im vorigen Jahr zum Pop-Superstar aufgestiegene US-Sängerin Billie Eilish (18, «Bad Guy») wird den Titelsong zum neuen James-Bond-Film präsentieren.

«Billie hat den Song zusammen mit ihrem Bruder Finneas O'Connell geschrieben und ist die jüngste Künstlerin, die je ein James-Bond-Titellied geschrieben und aufgenommen hat», hiess es am Dienstag auf dem offiziellen Bond-Twitteraccount zu «No Time To Die» («Keine Zeit zu sterben»).

Billie Eilish fällt nebst ihrer Musik vor allem durch ihre Outfits auf:

Eilish war erst im Dezember 18 Jahre alt geworden. Sie entwickelte sich mit ihrem Debütalbum «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» 2019 zum Star der US-Musikszene bei Fans und auch Popkritikern. Bei der Verleihung der American Music Awards im November wurde sie als beste Alternative-Rock-Künstlerin gekürt. Für die Grammys (26. Januar) erhielt sie sechs Nominierungen.

Billie Eilishs aktuell erfolgreichster Song: Video: YouTube/BillieEilishVEVO

«Es fühlt sich völlig verrückt an, ein Teil dieser Sache zu sein», dies sei «eine riesige Ehre», wird Eilish auf dem Bond-Twitteraccount zitiert. «Ich stehe noch unter Schock.»

«Keine Zeit zu sterben», der im April in die Kinos kommt, ist der 25. Film der Bond-Reihe. Er soll auch der fünfte und letzte mit Schauspieler Daniel Craig als Hauptdarsteller sein. Der Bond-Bösewicht wird von Oscar-Preisträger Rami Malek verkörpert. (sda/dpa)

