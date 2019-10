Leben

«Game of Thrones» geht weiter – mit einem Blick in die Vergangenheit



Bild: HBO

Die Vorgeschichte der Fantasy-Erfolgsserie «Game of Thrones» soll verfilmt werden. Der US-Kabelsender HBO gab am Dienstag die Pläne für zehn Episoden von «House of the Dragon» bekannt. Pläne für einen weiteren Ableger wurden dagegen gekippt.

Das geplante Prequel zu «Game of Thrones» basiert auf dem Buch «Feuer und Blut» des US-Schriftstellers George R.R. Martin. Die Geschichte spielt 300 Jahre vor den Ereignissen von «Game of Thrones» und handelt von dem Königshaus Targaryen. Als Regisseur ist Miguel Sapochnik an Bord.

Ein anderer «Game of Thrones»-Ableger soll dagegen fallen gelassen werden. Wie mehrere US-Branchenblätter am Dienstag berichteten, soll HBO einer geplanten Serie mit Naomi Watts als Hauptdarstellerin das Aus erteilt haben.

Diese Geschichte sollte Tausende Jahre vor «Game Of Thrones» spielen. 2018 waren als Autoren für den Pilotfilm die britische Schriftstellerin Jane Goldman und George R.R. Martin verpflichtet worden.

43 Millionen Zuschauer pro Folge

Die achte und letzte Staffel der preisgekrönte Fantasy-Saga «Game of Thrones» war im Mai ausgestrahlt worden. Acht Jahre lang hatte «GoT» Fans auf der ganzen Welt gefesselt. Allein in Amerika erreichte die Serie laut dem US-Sender HBO pro Folge rund 43 Millionen Menschen.

Die aufwändig produzierte Fantasie-Saga gilt als eine der erfolgreichsten Serien der TV-Geschichte und räumte insgesamt 59 Emmys ab. Wann «House of the Dragon» zu sehen sein wird, wurde zunächst nicht mitgeteilt. (sda/afp/dpa)

