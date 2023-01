Gelöschte Szenen, die dir einen anderen Blick auf deinen Lieblingsfilm verschaffen

Dass bei einem Filmdreh viel mehr gedreht wird, als es in den Film schafft, ist kein Geheimnis. Doch manche gelöschten Szenen hätten doch den einen oder anderen Film in eine andere Richtung lenken oder ihm gar eine andere Bedeutung geben können.

«The Dark Knight»

Nachdem der Joker in «The Dark Knight» das Krankenhaus in die Luft jagt, steigt er in der gelöschten Szene in den Bus und fährt, ohne noch einmal zurückzublicken, weg. Im Film fehlt die Szene im Bus, die zeigt, dass ihm die Zerstörung, die er gerade angerichtet hat, völlig egal ist.

«Der Teufel trägt Prada»

Meryl Streep spielt in «Der Teufel trägt Prada» die knallharte Chefin Miranda. Dass sie sich in dieser gelöschten Szene bei Andy bedankt, ist völlig untypisch für ihren Charakter. Wohl deshalb wurde die Szene aus dem Film gestrichen.

«A Star Is Born»

In «A Star Is Born» wird nicht gross auf die Hochzeit von Ally und Jack eingegangen. Eine gelöschte Szene zeigt den Tag im Schnelldurchlauf, während Ally auf der Bühne ein Liebeslied für Jack singt.

«The Truman Show»

In «The Truman Show» wurde eine Szene gelöscht, in der Truman beginnt, misstrauisch zu werden, weil er einen der Schauspieler bemerkt, der an einem Tag im Rollstuhl sitzt und am nächsten Tag rennt.

«Mean Girls»

In «Mean Girls» wird Regina von einem Bus angefahren. Doch die Szene, in der sich Cady bei ihr entschuldigt, hat es nicht in den fertigen Film geschafft. Auch wenn der Film ohne diese Szene funktioniert, ist es ein schöner Moment, der die Ecken und Kanten von Regina nimmt.

«Scream 4»

Für «Scream 4» gibt es kein alternatives Ende, dafür eine alternative Eröffnungsszene. Hier spielen sich zwei Teenager gegenseitig Streiche. Als dann Ghostface auftaucht und eine Teenagerin angreift, reagiert diese nicht, weil sie es für einen Streich hält.

«Avengers: Endgame»

Im Kampf gegen Thanos verlieren viele Menschen ihr Leben, unter ihnen ist auch Tony Stark aka Iron Man. Um ihn zu ehren, fallen alle Avengers auf die Knie. Letzteres zeigt eine emotionale Szene, die es nicht in den Film geschafft hat.

«Harry Potter»

Für «Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 1» haben die Macher eine Szene gefilmt, in der sich Petunia und Dudley von Harry verabschieden. Dank dieser Szene erhalten diese beiden eine Charakterentwicklung, die im Film nun fehlt.

«Stolz und Vorurteil»

In der US-Version von «Stolz und Vorurteil» mit Keira Knightley und Matthew Macfadyen wurde ein alternatives Ende veröffentlicht. Die Szene findet vermutlich nach der Hochzeit statt, denn Mr. Darcy nennt Elizabeth Mrs. Darcy, und die beiden küssen sich zum ersten Mal im Film.

«I Am Legend»

Das alternative Ende für «I Am Legend» ist nahe am Buch, auf dem der Film basiert. Will Smiths Charakter realisiert, dass die Infizierten ebenfalls Gefühle haben. Er entschuldigt sich und im Gegensatz lässt ihn der Infizierte leben.

«Der Herr der Ringe»

In den ersten beiden «Herr der Ringe»-Filme stiftete der Bösewicht Saruman viel Unruhe. In «Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs» wird sein Tod nur nebenbei erwähnt – seine Todesszene wurde allerdings gefilmt: Gandalf versucht, Saruman zu überreden, als Informanten tätig zu sein, als dieser angegriffen wird und vom Turm in den Tod stürzt.

Weil sich Regisseur Peter Jackson dazu entschied, diese wichtige Szene herauszuschneiden, weigerte sich Saruman-Darsteller Christopher Lee, an der Premiere teilzunehmen.

