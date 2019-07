Leben

The Witcher: Der erste Trailer der Netflix-Serie ist einfach nur wow



«The Witcher» soll Netflix' «Game of Thrones» werden – hier ist der erste Trailer

Mit The Witcher bringt Netflix noch in diesem Jahr eine Serie, die wohl zu den meisterwarteten Titeln des aktuellen Jahres gehört. Der Druck ist dementsprechend gross. The Witcher hat dank der Romanvorlage und der Game-Adaption weltweit eine riesige Fangemeinde. Nun hat Netflix den ersten Trailer veröffentlicht, der uns einen ersten Eindruck der Serien-Adaption vermittelt.

Der Trailer auf Deutsch: Video: YouTube/KinoCheck

Der Trailer auf Englisch: Video: YouTube/Netflix

In der Hauptrolle des Hexers sehen wir Ex-Superman Henry Cavill. Er selbst hatte sich schon bevor er die Rolle des Geralt bekam, als grosser Fan der Romane und Games geäussert. Um der Rolle gerecht zu werden, habe er wie ein Besessener trainiert, um physisch in perfekter Form zu sein. Cavill sagte auch, dass er kein Stunt-Double wollte, das die Action-Szenen für ihn absolvierte, da die Rolle für ihn eine Herzensangelegenheit sei.

Wann genau The Witcher auf Netflix starten wird, ist noch nicht bekannt. Gerüchten zufolge wird Netflix die Serie im Herbst aufschalten. Die erste Staffel wird acht Episoden umfassen, die ein Laufzeit von rund einer Stunde haben sollen. (pls)

