Game of Thrones: So lustig reagieren die Schauspieler auf DIE Sex-Szene



So göttlich reagierten «GoT»-Schauspieler auf DIE Sex-Szene der zweiten Folge

Jessica Ruhstorfer / watson.de

Falls ihr die zweite Folge der achten Staffel «Game of Thrones» noch nicht gesehen habt, dann lest jetzt am besten nicht weiter.

+++ Spoiler-Warnung! +++

Denn wenn ihr Folge Zwei der finalen Staffel der HBO-Erfolgsserie bereits gesehen habt (oder euch die Spoiler-Warnung einfach egal ist), dann wisst ihr, dass eine Sex-Szene die Fans der Show ziemlich überrascht hat.

Kurz vor der anstehenden Schlacht mit den weissen Wanderern fragte Arya Stark nämlich Schmied Gendry nach seinem Sexleben aus. Und schliesslich beschloss sie, dass sie auch wissen wolle, wie es sich anfühlt und begann sich vor ihrem langjährigen Weggefährten auszuziehen.

gif: giphy

Selbst wenn wir von Game of Thrones so einige Sex-Szenen gewohnt sind, kam diese neue Seite von Arya für die meisten dann doch mehr als überraschend.

Sansa-Darstellerin Sophie Turner kommentiert Sex-Szene... auf ihre ganz eigene Art

Die Szene sorgte dementsprechend für viel Aufregung im Netz. Und nicht nur die Zuschauer hatten einiges zu sagen.

Auch Sophie Turner, die in der Serie Aryas Schwester Sansa spielt, wandte sich in einer Instagram-Story an die Öffentlichkeit, um ihren Kommentar zu der Szene abzugeben.

In «Nahezu-Cersei-Manier» präsentierte sich die Schauspielerin im weissen Bademantel mit einem Glas Rotwein in der Hand und gab ihre ganz eigene Einschätzung des Geschehens ab:

LMFAOOO someone needs to take Sophie Turner’s phone away from her. @SophieT what is this 😂 #GameOfThrones pic.twitter.com/Bdh1DnMAtr — yäs (@___daenerys__) 22. April 2019

«Zu Ehren der Osterfeiertage, denke ich, dass 'Game of Thrones' eine Storyline haben wollte, in der ein kleines Osterhäschen in die Muschi hü-hü-hüpft. Und das ist die Wahrheit.» (engl. «In honor of Easter, I guess ’Game of Thrones’ wanted the storyline to have a little Easter bunny hop hop hoppin’ into that pussy. And that’s the tea.»)

Wie beschwipst Turner bei dieser Aussage bereits war und ob das ihr erstes Weinglas des Abends war, wissen wir leider nicht. Die Fans scheinen ihren Kommentar auf jeden Fall zu lieben: «Oh mein Gott, das hat sie jetzt nicht wirklich gesagt! Ich liebe es,» tweete ein Nutzer zum Beispiel als Antwort.

im in luv wid her. 😔✊🏻❤️ — pooja, what is this behaviour??? (@acxar_) 23. April 2019

Arya-Darstellerin Williams erfuhr durch Sophie Turner von der Sex-Szene

Wie aufgeregt Turner über Aryas Sex-Szene war, verriet sie auch der amerikanischen Unterhaltungszeitschrift Entertainment Weekly. Denn lustigerweise erfuhr Arya-Darstellerin Maisie Williams von Turner, dass ihr die freizügige Szene bevorstehen würde.

Der Zeitschrift erzählte Turner: «Ich habe Maisie sofort angerufen und sie gefragt, ob sie es bereits gelesen hat.» Williams hatte da gerade erst einmal die erste Folge gelesen und dem Magazin ebenfalls verraten:

«Sophie sagte: ‹Egal, was du machst, du musst jetzt die erste Folge überspringen und erst diese eine Szene lesen!› Also habe ich gelesen und so war es [die Sex-Szene zwischen Arya und Gendry] eigentlich alles was ich über die gesamte Staffel gewusst habe.» Entertainment weekly

Und was war Williams erste Reaktion? Sie hielt die Szene zuerst für einen Scherz.

In der Vergangenheit trollten die Drehbuchautoren David Benioff und Dan Weiss des öfteren die Darsteller mit Fake-Drehbüchern. Williams erzählte weiter:

«Ich sagte sowas wie ‹Jo, der war gut›. Und sie waren so: ‹Nein, dieses Jahr haben wir das nicht gemacht.› Oh, f*ck!» entertainment weekly

Erst als sie das Drehbuch das erste Mal zusammen mit ihren Kollegen gelesen habe, sei ihr klar geworden, dass sie wirklich passieren wird, so die Schauspielerin. Spätestens da habe sie sich überlegt, wann sie vielleicht den nächsten Gym-Besuch plant.

bild: hbo

Gendry-Darsteller Dempsey fand die Situation erst einmal «komisch»

Und nicht nur für viele Zuseher war es etwas gewöhnungsbedürftig, «Klein-Arya» bei ihrem ersten Mal beobachten zu müssen.

Auch Gendry-Darsteller Joe Dempsy fand die Situation anfangs etwas befremdlich, wie er erklärte. Schliesslich ist Williams ein Jahrzehnt jünger als er.

«Es war natürlich etwas komisch für mich, weil ich Maisie kenne seit sie 11, 12 Jahre alt war. Aber ich möchte auch nicht bevormundend Maisie gegenüber sein – sie ist eine junge Frau in ihren Zwanzigern. Also hatten wir einfach unseren Spass damit.» entertainment weekly

Und wenn man die Reaktionen der Fans so ansieht, scheint es so, als wären die beiden nicht die einzigen gewesen, die «Spass» an der Szene hatten...

