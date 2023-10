Lady Di steht im Mittelpunkt des ersten Teils der 6. Staffel von «The Crown». Bild: netflix

Erster Trailer für die neue Staffel von «The Crown» – was wir über das Finale wissen

Netflix veröffentlicht den Trailer für die finale Staffel von «The Crown». Diese kommt im November heraus und handelt unter anderem von dem tragischen Tod von Lady Di.

Die britische Netflix-Serie über die Königsfamilie kommt zu einem Ende. Mit der sechsten Staffel, die aus zehn Episoden besteht, schliesst Netflix «The Crown» ab.

Netflix teilt die finale Staffel in zwei Teile auf. Der erste Teil (bestehend aus vier Folgen) kommt am 16. November, der zweite Teil einen Monat später am 14. Dezember heraus.

Handlung

Es ist der erste Sommer nach der Scheidung von Prinz Charles und Lady Di. Sie beide verbringen einen Teil der Ferien mit ihren Söhnen. Diana zeigt Harry und William ihr neues Luxusleben in Südfrankreich, während Charles an der traditionellen Erziehung in Grossbritannien festhält.

Ständig werden sie von der Presse beobachtet, die diese Unterschiede ausschlachtet. Da die Belagerung der Paparazzi immer schlimmer wird, fühlt sich Diana nicht mehr wohl in Frankreich und möchte zurück zu ihren Söhnen. Die Verfolgung durch die Paparazzi wird immer aggressiver und endet für Diana und Dodi bei einem Abstecher nach Paris tragisch.

Die grosse, öffentliche Trauerwelle nach dem Tod von Diana trifft die Queen unerwartet und auch für William und seinen Bruder Harry ist es nicht einfach, zurück zu ihrem Leben zu finden.

Das Ansehen der Monarchie ist bei der Bevölkerung stark angeschlagen, doch mit der Hochzeit von Charles und Camilla und der jungen Liebe zwischen William und Kate könnte ein neues, königliches Märchen beginnen.

Besetzung

Königin Elisabeth II.: Imelda Staunton

Prinz Philip: Jonathan Pryce

Prinzessin Margaret: Lesley Manville

Prinz Charles: Dominic West

Prinzessin Diana: Elizabeth Debicki

Camilla Parker Bowles: Olivia Williams

Die Schauspieler für Prinz William und Prinz Harry wechseln in der Hälfte der Staffel. Im zweiten Teil wird Kate Middleton zum ersten Mal zu sehen sein, sie wird von Meg Bellamy gespielt.

Bilder

Die ersten Bilder zur sechsten Staffel:

1 / 12 «The Crown» Staffel 6 Elizabeth Debicki als Prinzessin Diana und Khalid Abdalla als Dodi Al-Fayed quelle: netflix

Trailer

Englisch

Deutsch

(cmu)

