Leben

Filme und Serien

GoT: HBO verrät die Laufzeiten der finalen 6 Episoden



«Game of Thrones» Staffel 8: HBO verrät die Laufzeiten der finalen sechs Episoden

Bild: hbo

Staffel acht is coming! Das Finale von «Game of Thrones» steht kurz bevor, am 14. April geht's los. Nun hat US-Sender HBO die Laufzeiten der sechs letzten Folgen der Erfolgserie verkündet.

Die ersten beiden Episoden sind demnach mit 54 bzw. 58 Minuten etwas kürzer geraten als gewohnt; Folge drei wird eine ganze Stunde füllen. Die Episoden vier (78 Minuten), fünf und sechs (jeweils 80 Min.) werden Spielfilmlänge haben.

Insgesamt können sich alle «GoT»-Fans also auf knackige 410 Minuten Serienspass freuen. Damit ist Staffel acht insgesamt knapp eine halbe Stunde kürzer als die siebte Season.

(tam/as)

Abonniere unseren Newsletter