Was haben sich die Stylisten da nur gedacht? 17 traurige Film-Perücken

Die riesigen Budgets, die Filmstudios haben, sollten eigentlich für Top-Stylisten und Perücken mit hoher Qualität reichen.

Sollte man meinen.

Diese 17 Perücken beweisen das Gegenteil.

Halle Berry in «X-Men»

So sieht Halle Berry im realen Leben aus:

Bild: Evan Agostini/Invision/AP/Invision

Für die «X-Men»-Filme trug sie verschiedene weisse Perücken.

Bei diesen Fransen war wohl der Praktikant am Werk:

«X-Men – Der Film» (2000) Bild: 20th century fox

Unnatürlicher Haaransatz und das Volumen aus den 80ern, anyone?

«X-Men 2» (2003) Bild: 20th century fox

Naja. Lassen wir das ...

«X-Men: Der letzte Widerstand» (2006) Bild: 20th century fox

Rita Ora in «Fifty Shades of Grey»

Sängerin und Schauspielerin Rita Ora, wie wir sie kennen – hier an den Oscars 2022:

Bild: Evan Agostini/Invision/AP

In «Fifty Shades of Grey» bekam sie für ihre Rolle als jüngere Schwester von Christian Grey einen nicht sehr schmeichelhaften Bob im 20er-Jahre-Stil verpasst.

Bild: Universal Pictures

Charlie Weber in «How to Get Away with Murder»

Charlie Weber spielt Frank Delfino in der Thriller-Serie «How to Get Away with Murder». Etwa so sieht er privat aus:

Bild: Getty Images North America

Für eine Flashback-Szene in der Serie trug er diese Perücke mit Seitenscheitel, die ihn jünger machen soll. Die Falten haben sie wohl vergessen, zu überschminken.

Bild: abc

¯\_(ツ)_/¯

Bild: abc

Anne Hathaway in «Brokeback Mountain»

Anne Hathaway kennt man mit glänzenden braunen Haaren.

Bild: keystone

In «Brokeback Mountain» trägt sie diese blonde Föhnfrisur, die ihrem Gesicht alles andere als schmeichelt.

Bild: Tobis StudioCanal

(Wer hat dir das angetan, Anne?)

Chad Michael Murray in «One Tree Hill»

Chad Michael Murray in 2003, als die Teenie-Serie «One Tree Hill» zum ersten Mal ausgestrahlt wurde.

Bild: imago

In der vierten Staffel stand er mit folgender «Frisur» vor der Kamera:

Bild: the cw

Jennifer Lawrence in «X-Men»

Jennifer Lawrence mit einer natürlich gestylten Frisur.

Bild: keystone

In «X-Men: Zukunft ist Vergangenheit» hatte sie als Mystique nach hinten gegelte rot-orange Haare. Auch der Haaransatz müsste nochmals überarbeitet werden.

Bild: 20th century fox

(Hallo, Perücken-Kleber!)

Bild: 20th century fox

Samuel L. Jackson in «Grosse weisse Hoffnung»

Wie man Samuel L. Jackson kennt: mit Glatze.

Bild: keystone

1996 spielte er in «Grosse weisse Hoffnung – Eine K.O.mödie» den Box-Promoter Fred Sultan mit weissen Haaren, die praktisch keine Stirn übrig lassen.

bild: 20th century fox

Alyson Hannigan in «How I Met Your Mother»

An den Emmys 2018 kam Alyson Hannigan mit Beach Waves.

Bild: imago stock&people

In Flashbacks von «How I met your Mother» war sie Studentin und hatte offensichtlich kein Geld für einen Friseurbesuch – was möglicherweise auch Absicht war. Vielleicht. Hoffen wir's.

Bild: fox

Michael C. Hall in «Dexter»

In «Dexter» spielt Michael C. Hall einen Forensiker mit dem Hobby Mord. Im echten Leben – wie auch in der Serie – hat er seine Haare kurz geschnitten.

Bild: imago

Für Flashbacks in der gleichen Serie verpassten ihm die Stylisten eine «jugendlichere» Frisur.

Bild: showtime

Taylor Lautner in «Twilight»

Taylor Lautner trägt die Haare normalerweise kurz.

Bild: imago

In den ersten beiden «Twilight»-Filme trug diese eine, lange Perücke, später trat er dann mit Kurzhaarfrisur auf. Gott sei Dank.

Bild: Summit Entertainment

Shah Rukh Khan in «Koyla»

Shah Rukh Khan an einer Preisverleihung in London – mit schön gestylter Frisur.

Bild: Joel Ryan/Invision/AP/Invision

Im Bollywood-Streifen «Koyla» von 1997 «rockte» er einen Vokuhila.

Bild: eros now

Peter Dinklage in «The Boss»

Berühmt wurde er als Tyrion Lannister in «Game of Thrones»: Peter Dinklage. Hier in New York City im Juni 2022.

Bild: imago

In «The Boss» ging er wohl gerade durch seine Emo-Phase.

Bild: Universal Pictures

Jessica Alba in «Fantastic Four: Rise of The Silver Surfer»

Jessica Alba spielte in «Fantastic Four: Rise of The Silver Surfer» Sue Storm aka Invisible Woman.

Bild: imago

Was ist verstörender: Die blond gebleichte Perücke, der schräge Mittelscheitel oder die blauen Kontaktlinsen?

Bild: Constantin Film

Constance Wu in «Hustlers»

Wie wir sie kennen: Schauspielerin Contance Wu im Januar 2018.

Bild: WireImage

Hier mit einem sehr gerade geschnittenem Pony im Film «Hustlers», der ein Jahr später herauskam:

Bild: STXfilms

Julia Roberts in «Mother's Day»

Julia Roberts mit natürlicher Mähne an einer Benefiz-Gala:

Bild: keystone

Aus welcher alten Kiste haben die Stylisten denn diese Perücke für «Mother's Day» ausgegraben?

Bild: NFP neue film produktion

Kat Graham in «The Vampire Diaries»

Kat Graham trug während neun Jahren «The Vampire Diaries» eine grosse Anzahl Perücken, die mit der Zeit ihre natürlichen Haare beschädigten. Doch das ist eine andere Story …

Unter den unzähligen Perücken gab es au einige nicht so vorteilhafte. Zum Beispiel diese hier. Von zu langen Fransen zu einer einzelnen Franse:

Bild: the cw

«Riverdale»

«Riverdale» entwickelt sich seit einigen Jahren zu einem übernatürlichen Autounfall, bei dem man nicht wegschauen kann. Die drei weiblichen Hauptfiguren werden von Madelaine Petsch, Camila Mendes und Lili Reinhart gespielt.

V.l.n.r.: Madelaine Petsch, Camila Mendes und Lili Reinhart Bild: getty images

Alle drei trugen in «Riverdale» bereits eine unvorteilhafte Perücke.

Bild: the cw

I mean ... Bild: the cw

Welche misslungenen Frisuren sind dir schon in Filmen oder Serien aufgefallen?

