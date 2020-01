Leben

Filme und Serien

Oscars 2020: Alle Nominierungen aus den unterschiedlichen Kategorien



Und die Oscars warten auf ... Renée? Joaquin? Quentin? Das sind die Nominierten

Zum 92. Mal werden in der Nacht vom 9. auf den 10. Februar die Oscars verliehen, und wow, was sind wir gespannt (Spoiler: Ironie!)! Diese Stars, Filme, Songs, Kostüme und so weiter gehen ins Rennen.

Wer hat die meisten?

Die grössten Hoffnungen dürfen sich natürlich die am häufigsten nominierten Filme und ihre Stars machen. Und das sind 2020 folgende:

11 Nominierungen für «Joker»

10 Nominierungen für «Once Upon a Time ... in Hollywood»

10 Nominierungen für «The Irishman»

10 Nominierungen für «1917»

6 Nominierungen für «Little Women»

6 Nominierungen für «Parasite»

6 Nominierungen für «Marriage Story»

6 Nominierungen für «Jojo Rabbit».

Und hier sind die Auserwählten:

Film

Bild: via youtube

Regie

bild: via youtube

Internationaler Film

Diese Kategorie hiess bisher «Bester fremdsprachiger Film».

Hauptdarstellerin

Bild: via youtube

Hauptdarsteller

Bild: via youtube

Nebendarstellerin

Bild: via youtube

Nebendarsteller

Bild: via youtube

Drehbuch

Bild: via youtube

Adaptiertes Drehbuch

Bild: via youtube

Kamera

Bild: via youtube

Schnitt

Bild: via youtube

Filmmusik

Bild: via youtube

Song

Bild: via youtube

Sound Editing

Bild: via youtube

Sound Mixing

Bild: via youtube

Kostüm

Bild: via youtube

Haar und Makeup

Bild: via youtube

Dokumentarfilm

Bild: via youtube

Kurzer Dokumentarfilm

Bild: via youtube

Animationsfilm

Kurzer Animationsfilm

Bild: via youtube

Kurzfilm

Bild: via youtube

(sme)

