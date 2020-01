Leben

Filme und Serien

Und die Oscars warten auf ... Hier kommen die Nominierten



Und die Oscars warten auf ... Renée? Joaquin? Quentin? Hier kommen die Nominierten

Zum 92. Mal werden in der Nacht vom 9. auf den 10. Februar die Oscars verliehen, und wow, was sind wir gespannt (Spoiler: Ironie!)! Diese Stars, Filme, Songs, Kostüme und so weiter gehen ins Rennen.

Und hier ist es: Das Mega-Ereignis des Tages, der globale Live-Stream zu den Oscar-Nominierungen. Issa Rae (Schauspielerin und Produzentin) und John Cho (Schauspieler und Produzent) verkünden, wer in wenigen Wochen auf einen Oscar hoffen darf.

Zu den Favoriten dürften in mehreren Katgorien das Erst-Weltkriegs-Epos «1917» von Sam Mendes, die Psychopathen-Genese «Joker» von Todd Phillips, die Hollywood-Nostalgie «Once Upon a Time in Hollywood» von Quentin Tarantino und die Mafia-Langzeitbeobachtung «The Irishman» von Martin Scorsese gehören.

(sme)

Abonniere unseren Newsletter