Keeping Up With The Kardashians: Wir feiern das Ende mit 14 Memes



Die Kardashian-Serie wird abgesetzt. Das feiern wir mit diesen 14 Kardashian-Memes!

Die Kardashians. Man kann von Kim, Khloe, Kendall – und wie sie alle mit K heissen – ja halten, was mal will. Aber sie haben es geschafft, in den letzten Jahren ein Milliarden-Imperium aufzubauen.

Und womit hat alles angefangen? Wenn man über Kims Nacktfilmchen einmal hinweg sieht, begann alles mit der Familien-Reality-Show «Keeping Up With The Kardashians».

Nun, nach 14 Jahren und 20 Staffeln wird die Sendung rund um die Familie Kardashian-Jenner aber abgesetzt. «Schweren Herzens haben wir als Familie die schwierige Entscheidung getroffen, uns von ‹Keeping Up with the Kardashians› zu verabschieden», schreibt Kim auf Insta.

Und weil wir jetzt alle sehr traurig sind, wollen wir uns an die lustigen Seiten der Kardashian-Zeiten erinnern: Mit den besten Kardashian-Memes, die in den letzten Jahren so entstanden. (Danke dafür, Internetz!)

via cheezeburger

via meme

via imgur

bild: via instagram

via instagram

via instagram

via twitter

via twitter

via instagram

via instagram

Bonus

via cheezburger

