Sendetermine «Frieden»

So, 8.11., 20.05 Uhr, SRF 1: Folgen 1 und 2.

Mo, 9.11., 20.05 Uhr, SRF 1: Folgen 3 und 4.

Mi, 11.11., 20.05 Uhr, SRF 1: Folgen 5 und 6.



Begleitend wird SRF in dieser Woche mehrere Beiträge zur Schweiz nach dem Zweiten Weltkrieg zeigen:



Sa, 7.11., 14.05 Uhr, SRF 1: «Die letzte Chance», Spielfilm von Leopold Lindtberg, 1946.

Sa, 7.11., 15.50 Uhr, SRF 1: Making Of von «Frieden».

Sa 7.11., 16.10 Uhr, SRF 1: «Unser Mitbürger Christian Caduff», Dokfilm von Kurt Früh, 1955.

So, 8.11., 11 Uhr, SRF 1: Sternstunde Philosophie «Die Schweiz als Komplizin».

So, 8.11., 22.55 Uhr, SRF 1: SRF DOK «Spur der Schlange – Nazis mit Spuren in der Schweiz».

Mo, 9.11., 22.35 Uhr, SRF 1: SRF DOK «Die Buchenwald-Kinder – Eine Schweizer Hilfsaktion».



Hier kannst du die ersten zwei Teile nochmals nachschauen.