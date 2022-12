14 Kinder-Stars aus den 90er-Jahren und was sie heute machen

14 Kinderstars aus den 90er-Jahren – und was sie heute machen

In den 90ern spielten sie in den beliebtesten Filmen und Serien mit – aber was machen die Kinderstars von damals eigentlich heute? Während einige mit der Schauspielerei nie aufhörten, widmeten sich andere einem Studium, der Mode oder sogar der Malerei.

Hier erfährst du, was aus den 90er-Kinderstars von «The Sixth Sense», «Alle unter einem Dach», «Dr. Dolittle» oder «Jurassic Park» wurde.

Macaulay Culkin

Damals:

Macaulay Culkin als Kevin in «Kevin – Allein Zuhaus» (1990). Bild: 20th century fox

Bis heute – über 30 Jahre nach der Veröffentlichung – ist «Kevin – Allein Zuhaus» mit Macaulay Culkin in der Hauptrolle wohl einer der beliebtesten Weihnachtsfilme. Der grosse Erfolg für Macaulay blieb allerdings aus und er machte eine zehnjährige Schauspiel-Pause. 2021 spielte er in fünf Episoden von «American Horror Story: Double Feature» mit. 2021 lief er für Gucci über den Laufsteg.

Heute:

Culkin für Gucci im November 2021. Bild: WireImage

Auf der Webseite Bunnyears, die Culkin mitgründete, liess er über seinen Zweitnamen abstimmen. «Macaulay Culkin» gewann und er kündigte an, dass er seinen Namen offiziell zu Macaulay Macaulay Culkin Culkin ändern lässt.

Jonathan Lipnicki

Damals:

1996 kam «Jerry Maguire – Spiel des Lebens» mit Jonathan Lipnicki heraus. Bild: Columbia Tri-Star Filmgesellschaft

Jonathan Lipnickis erste Hollywood-Rolle war in «Jerry Maguire – Spiel des Lebens» als Ray Boyd. Seit 1996 spielte er immer wieder in Filmen und Serien mit, 2000 als Protagonist in «Der kleine Vampir». Dieses Jahr wurde bekannt, dass er im Horror-Film «Camp Pleasant Lake» in der Hauptrolle zu sehen ist.

Heute:

Lipnicki mit seinem, vor Kurzem verstorbenen, Hund Denny. Bild: instagram

Christina Ricci

Damals:

Christina Ricci in «Die Addams Family in verrückter Tradition» (1993). Bild: Paramount

1991 und 1993 schlüpfte Christina Ricci in die Rolle der Wednesday in «The Addams Family». Danach spielte sie in diversen Filmen wie «Casper», «Sleepy Hollow», «Monster» und «Miranda». Dieses Jahr kehrte sie ins «Addams Family»-Universum als Ms. Thornhill in Tim Burtons «Wednesday»-Serie zurück.

Heute:

Ricci im Oktober 2022. Bild: keystone

Haley Joel Osment

Damals:

«The Sixth Sense» (1999) mit Bruce Willis und Haley Joel Osment. Bild: Constantin Film

Haley Joel Osment wurde durch seine Rolle als Cole im Psychothriller «The Sixth Sense» bekannt. 2003 lieh er in der Neuverfilmung von «Das Dschungelbuch» Mogli seine Stimme. Neuere Filme und Serien, in denen er mitwirkte, sind «Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile», «The Boys» und «The Kominsky Method».

Heute:

Haley Joel Osment 2022 mit seiner Schwester Emily Osment, die als Lily in «Hannah Montana» bekannt wurde. Bild: WireImage

Jaleel White

Damals:

Jaleel White als Steve Urkel. Bild: abc

In «Alle unter einem Dach» spielte Jaleel White den nervigen Nachbarsjungen Steve Urkel. Er hatte Gastauftritte in «Full House», «Der Prinz von Bel-Air», «Dr. House», «Navcy CIS», «Castle» und «Atlanta». 2022 spielte er im Netflix-Film «Hustle» mit.

Heute:

Jaleel White im Januar 2022 an der Premiere von «Hustle». Bild: FilmMagic

Alicia Morton

Damals:

Alicia Morton in «Annie». Bild: disney

In «Annie» spielte Alicia Morton eine elfjährige Waise, die nach ihren Eltern sucht. Zwischen 2001 und 2004 spielte sie in der Disney-Serie «Lizzie McGuire» mit. Danach studierte sie Musik in New Orleans. Ihre letzte Schauspielrolle war 2006, als sie im Horror-Film «The Thirst» mitwirkte. Auf Facebook schreibt sie, dass sie zurzeit in einem Café sowie in einem Tierspital arbeitet.

Heute:

Alicia Morton im Baby-Yoda-Onesie. Bild: instagram

Raven-Symoné

Damals:

Raven-Symoné als Charisse (rechts) in «Dr. Dolittle». Bild: 20th century fox

Raven-Symoné hatte ihren Durchbruch mit Disney-Channels «That's So Raven». Ravens Karriere nahm bereits in den 90ern Fahrt auf. 1998 spielte sie Charisse Dolittle, die älteste Tochter von Eddie Murphys Charakter in «Dr. Dolittle». Neben der Schauspielerei und etlichen Gastauftritten in Disney-Filmen über die Jahre, ist Raven auch als Sängerin tätig. 2019 trat sie in der Sendung «The Masked Singer» auf. Sie hat ausserdem einen Hochschulabschluss in Kunst.

Heute:

Raven-Symoné an den Variety's Family Entertainment Awards im Dezember 2022. Bild: Getty Images North America

Amanda Bynes

Damals:

Amanda Bynes, 1998. Bild: FilmMagic, Inc

Amanda Bynes Hollywood-Karriere begann mit der Serie «All That», die zwischen 1996 und 2000 lief. 1999 hatte sie ihre eigene Nickelodeon-Show: «The Amanda Show». Danach spielte Bynes in verschiedenen Komödien wie «Lügen haben kurze Beine», «Was Mädchen wollen», «She's the Man» und «Sydney White» mit.

Ihre letzte Filmrolle war 2010 in «Einfach zu haben». Seither wurde sie mehrmals verhaftet und litt unter Alkoholsucht und kämpfte mit psychischen Problemen. Ab 2013 stand sie unter der Vormundschaft ihrer Mutter, die erst dieses Jahr endete. 2019 erwarb sie einen Schulabschluss in Mode.

Heute:

Postete seit 2020 nichts mehr auf Instagram: Amanda Bynes. Bild: instagram

Danica McKellar

Damals:

«Wunderbare Jahre» mit Danica McKellar. Bild: 20th Century Fox

Im Alter von 13 bis 18 Jahren spielte Danica McKellar Winnie Cooper in «Wunderbare Jahre», das von 1988 bis 1993 ausgestrahlt wurde. Ende der 90er-Jahren studierte sie Mathematik und doziert bis heute an der UCLA. Sie schrieb ausserdem mehrere Mathematik-Sachbücher. Mit der Schauspielerei hörte sie aber nie auf und spielt momentan vorwiegend in Weihnachtsfilmen mit.

Heute:

McKellar in «Liebe im Weihnachtspark» (2019). Bild: hallmark channel

Tatyana Ali

Damals:

Tatyana Ali hatte ihren Durchbruch mit «The Fresh Prince of Bel-Air». Bild: warner bros.

Tatyana Alis Karriere begann bereits in den 80er-Jahren in «Sesamstrasse» und «The Cosby Show». Ihre bekannteste Rolle ist aber Ashley Banks in «The Fresh Prince of Bel-Air». Nach dem Ende der Erfolgsserie studierte sie in Harvard afroamerikanischen Studien und Staatskunde. Wie McKellar machte auch sie trotz Studium mit der Schauspielerei weiter und spielte in den letzten Jahren hauptsächlich in Weihnachtsfilmen mit.

Heute:

Ali in «A Picture Perfect Holiday» (2021). Bild: lifetime

Ariana Richards

Damals:

In «Jurassic Park» spielte Richards Lex. Bild: universal

1993 spielte Ariana Richards im Blockbuster «Jurassic Park» Lex, die Enkeltochter von John Hammond. Danach studierte sie Schauspiel und Kunst. Nach den 90er-Jahren hörte sie mit der Schauspielerei auf und widmete sich der Malerei.

Heute:

Richards an der Premiere von «Jurassic World Dominion» im Juni 2022. Bild: FilmMagic

Edward Furlong

Damals:

Furlong in «Terminator 2 - Tag der Abrechnung», der 1991 in den Kinos lief. Bild: lionsgate

Als Edward Furlong 1991 für «Terminator 2 - Tag der Abrechnung» vor der Kamera stand, war er 14 Jahre alt. Seither spielte er in diversen Serien und Filme mit, unter anderem in einer «Star Trek»-Webserie. Dass er im 2019 erschienenen «Terminator: Dark Fate» mitspielen sollte, erwies sich als Publicity-Stunt. Sein Gesicht wurde mittels CGI in einer Anfangssequenz auf ein Körperdouble übertragen.

Heute:

Mara Wilson

Damals:

«Das Wunder von Manhatten» mit Mara Wilson kam 1994 heraus. Bild: 20th century fox

Mara Wilson war in den 90er-Jahren in «Mrs. Doubtfire», «Matilda» und im Remake von «Das Wunder von Manhatten» zu sehen. Danach nahm sie eine Auszeit von Hollywood und studierte Schauspiel und Theater in New York. Sie schrieb ein Theaterstück und hatte eine Sprechrolle in« BoJack Horseman». 2016 erschien ihre Autobiografie «Where Am I Now?: True Stories of Girlhood and Accidental Fame».

Heute:

Mara Wilson im Mai 2022. Bild: instagram

Michelle Trachtenberg

Damals:

«Harriet the Spy» mit Michelle Trachtenberg. Bild: paramount

Michelle Trachtenberg war dank Rollen in «Adventures of Pete and Pete», «Clarissa Explains It All» und «Harriet the Spy» ein Nickelodeon-Star in den 90er-Jahren. Seither spielte sie in «Buffy the Vampire Slayer», «Gossip Girl» und «Weeds». 2018 kam ihre animierte Webserie «Human Kind Of» heraus.

Heute:

Trachtenberg im August 2022. Bild: instagram

Hättest du alle Stars aus den 90ern noch erkannt?

