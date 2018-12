Leben

Diese 10 Serien wurde 2018 am häufigsten illegal heruntergeladen



Diese Serie wurde 2018 am häufigsten gratis heruntergeladen. Spoiler: Es ist nicht «GOT»

Sechs Jahre lang war «Game of Thrones» die am häufigsten kostenlos heruntergeladene Serie. Doch die Herrschaft geht nun zu Ende.

In diesem Jahr kam es laut Torrent Freak zu einem neuen Ergebnis: Der Spitzenreiter «Game of Thrones» wurde von «The Walking Dead» vom Thron gestossen.

bild: hbo/ams bildbearbeitung: watson

Obwohl die Zombie-Serie nach neun Jahren immer noch sehr beliebt ist, wollen viele nicht dafür bezahlen. Auch bei den folgenden Serien wird das Portemonnaie selten gezückt:

Platz 2: «The Flash»

Platz 3: «The Big Bang Theory»

Platz 4: «Vikings»

Platz 5: «Titans»

Platz 6: «Arrow»

Platz 7: «Supernatural»

Platz 8: «Westworld»

Platz 9: «DC’s Legends of Tomorrow»

Platz 10: «Suits»

Dass «Game of Thrones» entthront wurde, liegt vor allem daran, dass in diesem Jahr keine neuen Folgen rauskamen. Würde man alle Downloads aus früheren Episoden und Staffeln zusammenzählen, wäre die Fantasy-Serie immer noch an der Spitze.

Wir sind gespannt, ob «Game of Thrones» im neuen Jahr, wenn die Macher mit Staffel acht einen Schlussstrich ziehen, wieder dominieren wird.

