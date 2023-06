Margot Robbie als Barbie. Bild: warner bros.

Der Welt ging wegen «Barbie»-Film die pinke Farbe aus

Im «Barbie»-Song heisst es: «Feel the glamour in pink». So soll auch der kommende Puppenfilm der Regisseurin Greta Gerwig daher kommen – wenn dafür nur die Farbe reichen würde.

Mehr «Leben»

Bereits im ersten Trailer vom «Barbie»-Film von Greta Gerwig erstrahlt die Kulisse in grellem Pink. Und das so gut wie möglich ohne computeranimierte Effekte, denn Gerwig wollte das Set so authentisch wie möglich halten. Inklusive handbemalte Kulisse und Spielzeug zum Anfassen. «Wir haben buchstäblich das alternative Universum vom Barbie-Land erschaffen», sagt Gerwig gegenüber «Architectural Digest».

«Ich wollte, dass alles fast zu viel ist.» «Barbie»-Regisseurin Greta Gerwig

Ausserdem musste alles pink und rosa sein. «Es war wichtig, den Kindercharakter beizubehalten», sagt Gerwig. «Ich wollte, dass die Pinktöne leuchtend hell sind und alles fast zu viel ist». Sie wollte nicht «vergessen, was mich als kleines Mädchen an Barbie so begeistert hat». Die Produktionsdesignerin Sarah Greenwood behauptet sogar, dass «die Welt [wegen der ‹Barbie›-Produktion] kein Pink mehr hatte».

Und das, obwohl das Set rund einen fünftel kleiner war, als herkömmliche Filmsets. «Der Massstab war ziemlich seltsam», sagt die zweite Produktionsdesignerin Katie Spencer. «Die Decke ist tatsächlich ziemlich nah am Kopf, und man braucht nur ein paar Schritte, um den Raum zu durchqueren. Das hat den merkwürdigen Effekt, dass die Schauspielenden im Raum gross, aber insgesamt klein wirken», so Spencer.

Bild: warner bros.

Bild: warner bros

Pink-Defizit ist kein Witz

Dass es eine Knappheit an pinker Farbe gab, bestätigte Lauren Proud vom Farbhersteller Rosco. Diese Firma belieferte das Film-Set mit Farbe. Gegenüber der «Los Angeles Times» sagte Proud: «Sie haben alle Farbe gebraucht, die wir hatten». Doch es sei nicht so einfach, denn zum einen waren während den Dreharbeiten im Jahr 2022 immer noch die Unterbrechung der Lieferketten aufgrund der Coronapandemie zu spüren.

Zum anderen erholte sich das Unternehmen von einem tiefen Frost, der Texas Anfang 2021 heimsuchte und wichtige Materialien für die Herstellung der Farbe beschädigte. Kurz gesagt: Rosco arbeitete bereits mit weniger Farbe als gewohnt. «Es gab diese Knappheit», sagt Proud, «und dann haben wir ihnen alles gegeben, was wir konnten». Wie im Trailer zu sehen ist, sind nicht nur die Outfits in pinker Farbe gehalten, sondern auch die Kulissen und Landschaften.

«Barbie» mit Margot Robbie und Ryan Gosling in den Hauptrollen läuft ab dem 20. Juli 2023 in den Deutschschweizer Kinos.

(cmu)

Mehr zu Filme und Serien: