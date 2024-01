«Bridgerton», «House of the Dragon» und «Avatar – Der Herr der Elemente» sind nur einige der Serien, die dieses Jahr herauskommen. Bild: netflix/ hbo

Bereit für einen Serien-Marathon? Diese Serien erwarten dich im 2024

Mehr «Leben»

Die Streaminganbieter haben die grössten Serien des Jahres bereits angekündigt. Sei das die neue Staffel von «Bridgerton» von Netflix, eine Neuverfilmung des Kultfilms «Mr. & Mrs. Smith» auf Amazon Prime als Serie oder «Avatar – Der Herr der Elemente» – diesmal aber nicht als Anime sondern mit echten Schauspielern. Sky Show hat für den Sommer die zweite Staffel von «House of the Dragon» angekündigt.

Diese und weitere Serienhighlights von 2024 findest du hier:

«Masters of the Air»

Diese Miniserie folgt den Männern der 100th Bomb Goup bei ihrem gefährlichen Bombenangriff auf Nazi-Deutschland. Die Männer zahlen den Preis mit psychologischen Folgen, die diese Mission auf 7600 Meter mit sich bringt. Einige wurden abgeschossen und gefangen genommen, andere wurden verwundet oder getötet. Und einige hatten das Glück, nach Hause zu kommen.

Besetzung

Austin Butler, Callum Turner, Barry Keoghan

Start

26. Januar

Streamingdienst

Apple TV+

Trailer

«Mr. and Mrs. Smith»

Diese TV-Show basiert auf dem fast 20-jährigen gleichnamigen Spionagethriller mit Angelina Jolie und Brad Pitt. Zwei Menschen gehen eine Scheinehe ein, um ihr geheimes Leben als Spione zu tarnen. Das wird kompliziert, als sie echte Gefühlte füreinander entwickeln.

Besetzung

Donald Glover, Maya Erskine

Start

2. Februar

Streamingdienst

Amazon Prime Video

Erstes Bild

Bild: amazon

«The New Look»

The News Look erzählt, wie die Modeikone Christian Dior und seine Zeitgenossen, darunter Coco Chanel, Pierre Balmain und Cristóbal Balenciaga, die Schrecken des Zweiten Weltkriegs überstanden und die moderne Mode begründet haben.

Besetzung

Maisie Williams, Ben Mendelsohn, Juliette Binoche

Start

14. Februar

Streamingdienst

Apple TV+

Erstes Bild

Bild: apple tv+

«Avatar – Der Herr der Elemente»

Wasser, Erde, Feuer, Luft – vor langer Zeit lebten die vier Nationen in Harmonie zusammen. Doch dann greift die Feuernation die Luftnomaden an, mit dem Ziel, die Weltherrschaft zu übernehmen. Als der junge Luftnomade Aang – der letzte seiner Art – wiedererwacht, um sein Schicksal als Avatar zu erfüllen, wendet sich das Blatt.

Besetzung

Gordon Cormier, Daniel Dae Kim, Ian Ousley, Tamlyn Tomita, Kiawentiio

Start

22. Februar

Streamingdienst

Netflix

Trailer

«3 Body Problem»

Die Entscheidung einer jungen Frau im China der 60er-Jahre verursacht Schwingungen durch Raum und Zeit bis hin zu einer Gruppe brillanter Wissenschaftler*innen in der jetzigen Zeit. Doch dann lösen sich die Naturgesetze vor ihren Augen auf und sie müssen sich der grössten Bedrohung der Menschheit entgegenstellen.

Besetzung

Saamer Usmani, Marlo Kelly, Benedict Wong, John Bradley, Jess Hong, Jovan Adepo

Start

21. März

Streamingdienst

Netflix

Teaser

«The Regime»

«The Regime» spielt innerhalb von Palast-Mauern von einer modernen europäischen Monarchie. Doch diese droht langsam, sich aufzulösen.

Besetzung

Kate Winselt, Hugh Grant

Start

4. März

Streamingdienst

Sky Show

Trailer

«Fallout»

Basierend auf einem der erfolgreichsten Videospiele spielt «Fallout» in einer Welt, in der es fast nichts mehr gibt. 200 Jahre nach der Apokalypse sind die Bewohnenden der luxuriösen Fallout-Bunker gezwungen, in die verstrahlte Landschaft zurückzukehren, die ihre Vorfahren hinterlassen haben.

Besetzung

Ella Purnell, Walton Goggins, Aaron Moten

Start

12. April

Streamingdienst

Amazon Prime Video

Trailer

«Bridgerton»

In der 3. Staffel der Erfolgsserie «Bridgerton» ist Penelope Featherington felsenfest davon überzeugt, einen Ehemann zu finden. Vorzugsweise einen, der ihr genug Unabhängigkeit bietet, um ihr Doppelleben als Lady Whistledown fortführen zu können. Colin bietet Penelope an, ihr bei ihrer Suche zu helfen, doch dies funktioniert ein wenig zu gut.

Besetzung

Nicola Coughlan, Luke Newton, Claudia Jessie, Jonathan Bailey, Simone Ashley

Start

Teil 1 am 16. Mai und Teil 2 am 13. Juni

Streamingdienst

Netflix

Erstes Bild

Bild: Liam Daniel/Netflix

«House of the Dragon»

Die zweite Staffel setzt da an, wo die erste aufhörte: Es bahnt sich ein blutiger Krieg zwischen den Häuser Targaryen und Hohenturman an.

Besetzung

Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Rhys Ifans

Start

Sommer

Streamingdienst

Sky Show

Teaser

«Ripley»

Diese Serie basiert auf den Tom-Ripley-Romanen von Patricia Highsmith und ist die Serienversion von «The Talented Mr. Ripley».

Besetzung

Andrew Scott, Johnny Flynn, Dakota Fanning

Start

Erste Jahreshälfte

Streamingdienst

Netflix

Erstes Bild

Bild: netflix

«The Acolyte»

Diese neue «Star Wars»-Serie erzählt die Ereignisse der letzten Tage der Ära der Hohen Republik. Eine ehemalige Padawan trifft wieder auf ihren Jedi-Meister, um eine Serie von Verbrechen zu untersuchen. Doch die Mächte, denen sie begegnen, sind viel dunkler, als sie jemals geahnt hätten.

Besetzung

Dafne Keen, Amandla Stenberg, Jodie Turner-Smith, Carrie-Anne Moss, Lee Jung-jae

Start

2024

Streamingdienst

Disney Plus

Erstes Bild

Bild: disney

«The Umbrella Academy»

Die dritte Staffel endete mit einem Plottwist: Es gibt eine neue Zeitlinie, die vom Familienpatriarchen Reginald diktiert wird, und die Geschwister haben ihre Kräfte nicht mehr. Die Geschwister müssen neue Feinde ohne ihre Kräfte bekämpfen – ob sie diese jemals zurückbekommen?

Besetzung

Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya

Start

2024

Streamingdienst

Netflix

Erstes Bild

Bild: netflix

«Good Omens»

Die dritte und finale Staffel wird sich erneut mit dem Ende der Welt befassen. Die Pläne für das Armageddon gehen schief. Nur wenn Crowley und Aziraphale zusammenarbeiten, können sie es wieder in Ordnung bringen. Und sie reden zurzeit nicht miteinander.

Besetzung

David Tennant, Michael Sheen

Start

2024

Streamingdienst

Amazon Prime Video

Erstes Bild

Bild: instagram

«The Penguin»

«The Penguin» erzählt die Entwicklung von Oswald Cobblepot, wie er von einem Niemand zu einem der berüchtigtsten Gangstern in Gotham wurde.

Besetzung

Colin Farrell, Cristin Milioti

Start

2024

Streamingdienst

Sky Show

Teaser

«Black Doves»

Eine Spionin und ein Ex-Assassine jagen in der Unterwelt Londons einem mysteriösen Mörder hinterher und geraten in eine gewaltige Verschwörung hinein.

Besetzung

Keira Knightley, Ben Whishaw, Sarah Lancashire

Start

2024

Streamingdienst

Netflix

Keira Knightley und Ben Whishaw. Bild: shutterstock

«Rivals»

«Rivals» basiert auf dem kultigen Roman von Jilly Cooper und ist vollgepackt mit romantischen Verwicklungen, Sex und unvergesslichen Figuren.

Besetzung

David Tennant, Aidan Turner

Start

2024

Streamingdienst

Disney Plus

David Tennant (links) und Aidan Turner. Bild: shutterstock

Auf welche Serien freust du dich dieses Jahr?

Mehr zum Thema: