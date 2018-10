Diese 10 Serien und Filme kannst du neu in der Schweiz streamen

Leben

Der Oktober ist vorbei und damit wird es Zeit, dass wir uns anschauen, was die Streaming-Anbieter im zehnten Monat Interessantes für uns aufgeschaltet haben.

Hinweis: Berücksichtigt wurden nur Filme und Serien, die in einem Flatrate-Abo verfügbar sind.

Neu verfügbare Serienstaffeln

«Bodyguard»

Bild: BBC/Netflix

Als der junge Familienvater und Ermittler David Budd ein Attentat verhindert, macht seine Karriere einen gewaltigen Sprung. Als neuer Sicherheitschef der konservativen Staatssekretärin Julia Montague soll er deren öffentliche Auftritte absichern. Doch der Kriegsveteran Budd kann sich privat so gar nicht mit den Ansichten der Staatssekretärin identifizieren. Als Montague einen radikalen Gesetzesentwurf vorantreibt, zwingt sie damit einige Personen zu extremen Taten – und Budd muss plötzlich entscheiden, auf welcher Seite er steht.

Neu aufgeschaltet: Staffel 1

Umfang insgesamt: 6 Episoden in einer Staffel

Verfügbar bei: Netflix

«My Name is Earl»

Bild: NBC

In dieser Sitcom geht es um Earl, einen Kleinkriminellen, der tatsächlich 100'000 US-Dollar gewinnt. Doch dann verliert er das Gewinnlos und wird von einem Auto angefahren. Fortan glaubt er an das Karma und versucht jede seiner üblen Taten wieder rückgängig zu machen. Diese reichen von alltäglichen Dingen wie «Habe meinen Bruder Randy vernachlässigt» bis hin zu absurden Sachen wie «Habe einer Einbeinigen ihre Prothese» geklaut.

Neu aufgeschaltet: Staffel 1 bis 4

Umfang insgesamt: 96 Episoden in vier Staffeln

Verfügbar bei: Prime Video

«Hip-Hop Evolution»

Bild: Netflix

Die Doku-Serie beleuchtet die Entstehung des Hip-Hop. Dabei geht die Doku zurück bis ins New York der 70er-Jahre, wo die Bronx und Harlem als entscheidende Orte zur Entstehung der Musikrichtung beitrugen. In der Serie kommen zahlreiche Künstler wie beispielsweise Ice Cube zu Wort, welche die Geschichte des Hip-Hop selbst aktiv mitgestaltet haben.

Neu aufgeschaltet: Staffel 2

Umfang insgesamt: 8 Episoden in zwei Staffeln

Verfügbar bei: Netflix

«Camping»

Bild: HBO

Zu seinem 45. Geburtstag will sich Walt endlich den Traum eines Camping-Kurzurlaubs erfüllen. Tatsächlich ist er mit seiner kontrollsüchtigen Frau Kathlyn bald auf besagtem Camping-Trip. Diese hat jeden Schritt minutiös geplant und verliert schon bald die Nerven, als unerwartete Besucher, nervige Freunde und Bären ihren Plan zu durchkreuzen drohen.

Neu aufgeschaltet: Staffel 1 (seit dem 18. Oktober wird wöchentlich eine Folge aufgeschaltet)

Umfang insgesamt: 8 Episoden in einer Staffel

Verfügbar bei: Sky Show

«The Man in the High Castle»

Bild: Amazon

Das Jahr 1962: Japan und Deutschland haben den Zweiten Weltkrieg für sich entschieden und die USA unter sich aufgeteilt. Adolf Hitler lebt noch immer, doch sein schlechter Gesundheitszustand hat unter der Naziführung einen Machtkampf ausgelöst. Auch die diplomatischen Beziehungen zu Japan verschlechtern sich immer mehr. Viele deutsche Führungskräfte wollen den Kalten Krieg endlich beenden – und zwar gewaltsam. Währenddessen verbreitet im amerikanischen Untergrund ein Mann mit Decknamen The Man in the High Castle ein brisantes Video.

Neu aufgeschaltet: Staffel 3

Umfang insgesamt: 30 Folgen in drei Staffeln

Verfügbar bei: Prime Video



Neu verfügbare Filme

«Ich, einfach unverbesserlich 3»

Bild: Universal Pictures

Nachdem Gru in Teil zwei seine grosse Liebe kennengelernt hat, Agentin Lucy Wilde, ist er nun selbst zu den Guten übergelaufen. Als Geheimagent stellt sich Gru aber noch ungeschickter an als als Superschurke und so stehen er und Lucy bald auf der Strasse. Doch lange Trübsal blasen geht nicht, denn Gru erfährt, dass er einen Zwillingsbruder namens Dru hat – und dieser will ihn davon überzeugen, wieder zum Schurkentum zu wechseln.

Laufzeit: 87 Minuten

Verfügbar bei: Sky Show

«Arrival»

Bild: Sony Pictures

Abonnieren nicht vergessen: Filme und Serien Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

Als eines Tages Raumschiffe an mehreren Punkten auf der Erde landen, wird die Linguistin Louise Banks beauftragt, die Kontaktversuche der Ausserirdischen zu entschlüsseln. Zwar scheinen die Wesen nicht feindlich gesinnt, dennoch sind die verschiedenen Regierungen weltweit in heller Aufregung. Doch eine Sprache zu entschlüsseln ist weit mehr, als nur die einzelnen Wörter zu verstehen. Während Banks fieberhaft versucht, zu begreifen, was die Ausserirdischen der Menschheit mitteilen wollen, werden die Regierungen immer nervöser.

Laufzeit: 116 Minuten

Verfügbar bei: Netflix

«In einem Land vor unserer Zeit»

Bild: Universal Pictures

Als den Dinosauriern die Nahrung auszugehen droht, machen sie sich auf ins sagenumwobene Grosse Tal. Dort soll es Nahrung im Überfluss geben. Doch unterwegs wird der kleine Brontosaurier Little Foot von seinen Grosseltern getrennt und seine Mutter von Scharfzahn, einem T-Rex, getötet. Ganz auf sich gestellt, trifft er bald auf vier weitere Dinokinder, die ebenfalls von ihren Herden getrennt wurden. Gemeinsam nehmen sie den beschwerlichen Weg ins Grosse Tal auf sich.

Laufzeit: 68 Minuten

Verfügbar bei: Netflix

«Chevalier»

Bild: rapid eye movies

Der Chevalier ist der Ring des Siegers. Und um diesen anstecken zu dürfen, lassen sich sechs Freunde auf einer Luxusyacht zu einem Spiel hinreisen. Das Spiel soll ermitteln, wer der Beste ist. Worin? Der Beste im Allgemeinen. Im Laufe des Angelausflugs brechen so Wettkämpfe um Sport, Lieder, Hunger oder Blut aus. Das bei dieser Schlacht um den Ring Freundschaften leiden, wissen auch die Beteiligten. Doch schlussendlich geht es nur darum, wer sich schliesslich den Chevalier anstecken darf.

Laufzeit: 105 Minuten

Verfügbar bei: Trigon Film Online-Kino

«The Only Living Boy in New York»

Der junge Thomas Webb glaubt, dass New York seine Seele verloren hat und er der Einzige ist, der noch richtig am Leben ist. Da trifft es ihn natürlich umso härter, als er herausfindet, dass ausgerechnet sein Vater eine Affäre hat. Weder seine Freundin noch sein Mentor können ihn darüber hinwegtrösten. Doch anstatt seinen Vater zur Rede zu stellen, fängt er an, dessen Geliebter hinterherzuspionieren – und findet immer mehr Gefallen an ihr.

Laufzeit: 89 Minuten

Verfügbar bei: Prime Video



