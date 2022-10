Diese 17 Fehler hast du beim Filmschauen sicher nicht entdeckt, oder?

Niemand ist perfekt. Und schon gar nicht Filmproduzenten. Immer wieder landen Dinge in Filmen und Serien, die nicht dahin gehören. Dazu gehört der berüchtigte Starbucks-Becher in «Game of Thrones».

Falls du nicht weisst, wovon wir sprechen, kannst du es hier nachlesen:

Hier kommen 17 weitere Filmfehler. Hast du sie beim Schauen entdeckt?

«Fluch der Karibik»

Cowboy-Hüte sind der letzte Schrei bei Captain Jack Sparrow und seiner Crew.

«No Country for Old Men»

Der Thriller spielt im Jahre 1980. In dieser Aufnahme ist ein Subarumodell aus 2004 zu sehen.

«Stranger Things»

In der vierten Staffel von «Stranger Things», die 1986 spielt, wird die Codesprache HTML verwendet. HTML wurde allerdings erst 1992 veröffentlicht.

Bild: netflix

«Braveheart»

In dieser Schlachtszene aus «Braveheart», ein im Mittelalter spielender Abenteuerfilm, ist im Hintergrund ein Auto zu erkennen.

«Resident Evil»

Paint ist für vieles praktisch. Das dachte sich auch Netflix in der neuen «Resident Evil»-Serie, als sie das Zeichnungs-Programm für einen Videochat benutzten.

Bild: netflix

«Gladiator»

Wozu werden überhaupt noch Pferde benötigt, wenn im Römischen Reich bereits Gasflaschen eingesetzt wurden?

«The Mentalist»

Ob Patrick auch herausfindet, dass dieses «Blut» am Tatort zu dickflüssig ist und am Rand sogar ein wenig vom Boden absteht?

Bild: cbs

Bild: cbs

«Umbrella Academy»

Die dritte Staffel «Umbrella Academy» setzt genau dort an, wo die zweite aufgehört hat. Doch Bens Frisur hat es trotzdem geschafft, sich zu verändern.

Bild: netflix

«Grand Budapest Hotel»

Bei der Zeitung «Trans-Alpine Yodel» im Film «Grand Budapest Hotel» ist der 28. Oktober 1932 ein Donnerstag. In Wirklichkeit war es ein Freitag.

«Malcolm Mittendrin»

Scheint ein spannendes Spiel zu sein, das Dewey auf seinem Gameboy spielt.

Bild: fox

«Harry Potter und der Stein der Weisen»

In einigen Einstellungen ist Rupert Grints Stunt-Double erkennbar.

Bild: warner bros.

«Bad Boys»

Der Social-Media-Verantwortliche dieses Kampfclubs legt sich ganz schön ins Zeug.

«Star Wars: Episode IV – A New Hope»

Für einen kurzen Moment sehen Fans die Menschlichkeit hinter der Darth-Vader-Maske.

Bild: lucasfilm

«Friends»

Die Person, die hier neben Joey steht, sollte eigentlich Rachel sein.

Bild: nbc

Das ist nicht Rachel, sondern ihr Double:

Bild: nbc

Das ist Rachel:

Bild: nbc

(Sie trägt auch ein komplett anderes Shirt.)

«Gossip Girl»

Ist uns allen schon einmal passiert: An einem eleganten Anlass einen Schuh verloren.

Bild: the cw

Hier klicken, falls du Füsse sehen möchtest:

«Unthinkable»

Auszug aus dem Lebenslauf dieses FBI-Agenten: «Kann in Excel Nuklearbomben hacken.» Eingestellt!

Bild: universal film

«Pretty Little Liars»

Bild: freeform

Dass die Schauspielerinnen und Schauspieler ein Handy nicht richtig benutzen, scheint ein häufiger Fehler zu sein.

Apropos Handys ...

Hält sein Smartphone ebenfalls verkehrt herum: Marshall von «How I Met Your Mother».

Bild: fox

Diese Frau in «Daredevil» hat vergessen, die Videoaufnahme zu starten:

Bild: marvel

Wer sagt es ihr? Nicole Kidman in «Big Little Lies».

Bild: hbo

Apple werden sicher keine Freude haben, wenn sie bemerken, dass Luke in «Outer Range» eine Hülle von Google benützt, um sein iPhone zu schützen.

Jetzt bist du dran! Welche Filmfehler hast du bereits bemerkt?

Mehr Filme und Serien: