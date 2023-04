13 kontroverse Buchszenen, die es nicht in die Film-Adaption schafften

Meistens können Bücher nicht eins zu eins verfilmt werden und Szenen müssen gestrichen oder abgeändert werden. Forrest Gump zum Beispiel kifft im Buch – eine Szene, die komplett aus dem Film gestrichen wurde. Hier kommen 13 kontroverse oder auch gewalttätige Handlungsstränge, die es nicht in die Verfilmung schafften.

«Forrest Gump»

Bild: United International Pictures

Im Buch, das acht Jahre vor dem Film herauskam, raucht Forrest Gras, fliegt mit einem Orang-Utan ins All und macht eine Bruchlandung in Papua-Neuguinea, wo er Schach spielen lernt. Er wird ausserdem professioneller Wrestler namens «The Dunce», spielt Mundharmonika in einer Band mit Jenny und wird verhaftet, weil er seine Kriegsmedaille wegwirft. Keines dieser Dinge wurde im Film gezeigt.

«The Great Gatsby»

Bild: warner bros.

In Fitzgeralds Klassiker taucht Gatsbys Vater zu seiner Beerdigung auf – im Film ist nur Nick anwesend. Die Szene im Buch gibt einen Einblick, wer Gatsby wirklich war. Nicht der sagenumwobene Gatsby, sondern ein einfacher Mann, der mehr vom Leben wollte.

«Harry Potter und der Feuerkelch»

Bild: warner bros.

Hermine gründet im Buch «Harry Potter und der Feuerkelch» den Bund für Elfenrechte, als sie erfährt, unter welchen Bedingungen die Hauselfen in Hogwarts arbeiten, aber die meisten Hauselfen finden dies beleidigend. Diese ganze Storyline schaffte es nicht in die Filme.

«Die Tribute von Panem»

Bild: Studiocanal

Im Buch wie auch im Film von «Die Tribute von Panem» verletzt sich Peeta am Bein. Im Film verheilt seine Verletzung, im Buch hingegen muss sein Bein amputiert werden. Das Capitol schickt eine Prothese, die dann in der Fortsetzung «Catching Fire» eine Rolle spielt. Im Film wurde auch eine ganze Szene herausgeschnitten, in der angedeutet wird, dass das Kapitol die Leichen von Kindern benutzt, um seine schrecklichen Mutantenhunde zu erschaffen.

«Beim Leben meiner Schwester»

(Achtung: Spoiler zum Film- respektive Buchende!)

Bild: warner bros.

In «Beim Leben meiner Schwester» soll Anna ihre Niere spenden, damit ihre Schwester überleben kann. Im Film geht Anna gegen ihre Eltern vor Gericht, damit sie künftig ihre eigenen Entscheidungen über ihren Körper fällen kann. Dadurch überlebt Anna im Film und Kate stirbt. Im Buch stirbt Anna bei einem Autounfall und Kate überlebt, weil sie Annas Niere bekommt.

«A Clockwork Orange»

Bild: warner bros.

Im Film «A Clockwork Orange» hat Alex einvernehmlichen Sex mit zwei Frauen. Diese Szene wurde nicht geschnitten, sondern so geändert, dass sie nicht mehr problematisch ist. Denn in der Buchvorlage von Anthony Burgess sind die Frauen zehnjährige Mädchen, die die Schule schwänzen.

«Jurassic Park»

Bild: United International Pictures

Eine Szene aus dem «Jurassic Park»-Buch, die es nicht in den Film geschafft hat, spielt gleich am Anfang: Costa Rica wird von einer Reihe mysteriöser Echsenangriffe heimgesucht. Dabei handelt es sich um Dinos, die aus Jurassic Park ausgebüxt sind. Eine abgeänderte Version kam in «Vergessene Welt – Jurassic Park» vor. In einer Szene geht eine Krankenschwester in ein Kinderzimmer und sieht, wie drei kleine Dinosaurier ein Kind angreifen und zerfleischen.

«Der Sternwanderer»

Bild: universal pictures

Das Buch «Der Sternwanderer», das von Neil Gaiman geschrieben wurde, ist gewalttätiger als die gleichnamige Film-Adaption. In beiden Versionen stirbt ein Einhorn – im Film erfolgt der Tod schnell durch einen magischen Flammenstoss. Im Buch hingegen sticht die Hexenkönigin dem Einhorn mit einem Dolch ins Auge und Gehirn, nachdem dieses die Hexe mit seinem Horn aufgespiesst hatte. Danach köpft die Hexe das Einhorn, spuckt ins Maul des toten Tieres und verwandelt den leblosen Körper in einen Zombie.

«Ein ganzes halbes Jahr»

Bild: warner bros.

Emilia Clarke spielt in «Me Before You» die quirlige und fröhliche Louisa, die sich gerne farbig kleidet. Wer das Buch gelesen hat, weiss, dass mehr dahintersteckt. Während ihrer Schulzeit wurde sie sexuell missbraucht – etwas, das sie streng geheim hält. Im Buch ist dieser Vorfall ein kritischer Handlungspunkt, der benutzt wird, um Louisas Charakter und Kleidungsstil zu erklären. Im Film wird dies komplett weggelassen.

«Paper Towns»

Bild: 20th century fox

Nachdem John Green das Buch «Margos Spuren» veröffentlichte, aber noch bevor der Film herauskam, erschien die Dokumentation «Blackfish». Diese zeigt auf, wie mit Killerwalen in Gefangenschaft umgegangen wird. Demzufolge wurde die Szene, wie Margo in SeaWorld einbricht, aus der Verfilmung gestrichen. «Ich glaube, es ist jetzt etwas weniger lustig, ins SeaWorld zu gehen», sagte der Produzent Wyck Godfrey gegenüber The Hollywood Reporter.

«Pinocchio»

Bild: disney

Im Buch von Carlo Collodi bringt Pinocchio die namenlose Grille um: «Vielleicht wollte er daneben zielen; aber der Hammer flog dem Tierchen gerade auf den Kopf. – Lispel-Heimchen zirpte eben noch: kri-kri-kri, dann ging ihm der letzte Atem aus, und es blieb wie eine getatschte Fliege an der Wand hängen.» In den Filmen heisst die Grille Jiminy und lebt.

«The Road»

Bild: Senator Film

In diesem Apokalypse-Buch wird ein Baby über dem Feuer geröstet. Gefilmt wurde die Szene zwar, in die finale Fassung schaffte sie es aber nicht.

