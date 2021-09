People-News

Neue «Sex and the City»-Serie startet – und ein Überraschungsgast ist mit dabei

US-Schauspieler Chris Noth (66) kehrt in seiner ikonischen Rolle aus der Kultserie «Sex and the City» vor die Kamera zurück.

Noth werde in der geplanten Serie «And Just Like That» als Mr. Big mitspielen, gab der Streamingdienst HBO Max am Mittwoch bekannt. «Wie könnten wir jemals ein neues Kapitel der »Sex And The City«-Story ohne unseren Mr. Big machen?», sagte Produzent Michael Patrick King laut der Mitteilung.

Im Januar hatte HBO Max die Neuauflage der Kultserie um New Yorker Frauen und ihre …