«Sabrina – total verhext»: Erster Teaser zum Reboot



«Sabrina – total verhext»: So düster ist das Reboot im ersten Netflix-Teaser

Netflix recycelt «Sabrina – total verhext!». Nun hat der Streaming-Anbieter einen ersten Teaser veröffentlicht und dieser zeigt ganz klar, welch düsteren Ton die Serie anschlägt:

«Chilling Adventures of Sabrina» Video: YouTube/Netflix

Netflix lässt die 90er-Jahre-Sitcom komplett links liegen und orientiert sich stattdessen an der gleichnamigen Comic-Reihe, die erstmals 2014 erschien.

Und so sah das erste Heft aus: Bild: Archie Comics

Diese wiederum ist eine Neuinterpretation der Original-Comicserie «Sabrina the teenage witch», die erstmals 1971 erschien.

Gleichzeitig dient «Chilling Adventures of Sabrina» als Spin-Off zur beliebten Serie «Riverdale». Die äusserst erfolgreiche Mysterieserie startet am 10. Oktober 2018 in die dritte Staffel.

«Chilling Adventures of Sabrina» wird weltweit ab dem 26. Oktober 2018 auf Netflix verfügbar sein. Die erste Staffel umfasst zehn Episoden, die vermutlich zwischen 45 und 60 Minuten lang sein werden. Eine zweite Staffel wird 2019 veröffentlicht. (pls)

