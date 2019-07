Leben

8 Jahre später: «Gossip Girl» kommt zurück



Bild: The CW

8 Jahre später: «Gossip Girl» kommt zurück

Willkommen zurück auf der Upper East Side! Um eines gleich mal klarzustellen: Nein, es wird nicht um Serena und Dan und Blair und Chuck und deren Ehekrisen gehen. Trotzdem gibt es ein neues «Gossip Girl». Der Plot des Serienklassikers soll, acht Jahre nachdem der originale «Gossip Girl»-Blog offline gegangen ist, einsetzen.

Wenn auch nicht der Cast, so ist doch die restliche Besetzung derjenigen der Original-Serie ähnlich: Die Autoren und Produzenten Joshua Safran, Joshua Schwarz und Stephanie Savage sind laut «deadline.com» wieder dabei. Ausserdem basiert die Story demnach auch diesmal auf dem Buch von Cecily von Ziegesar.

Um was geht's?

Um das Gleiche wie beim letzten Mal, nur eben acht Jahre später. Mit neuen technischen Möglichkeiten, in einem acht Jahre älteren New York. Im Zentrum der Handlung steht laut «Variety» wieder eine Gruppe von Teenagern auf einer Privatschule, die sich mithilfe sozialer Medien gegenseitig ausspionieren. Das führt dann natürlich zu Drama. Und – reine Spekulation, aber trotzdem ziemlich sicher – alle werden wieder teure Klamotten tragen.

Und wo kann man das sehen?

Die neuen Folgen werden auf dem ebenfalls neuen Warner-Streamingdienst «HBO Max» zu sehen sein. Der geht erst im Frühjahr 2020 online. Geplant ist bislang eine Staffel mit insgesamt zehn Episoden, die je eine Stunde lang sein werden.

You know you'll love it. xoxo

(tam)

