Neu auf Netflix: Diese Filme und Serien starten noch in diesem Monat



«Orange Is the New Black» und 12 weitere Netflix Originals, auf die du dich freuen kannst

Serien-Abschiede sind immer ganz besonders traurig. In diesem Monat wird auf Netflix die siebte und damit auch die finale Staffel von «Orange Is the New Black» veröffentlicht. Für Fans wird das ein trauriger Abschied von den Geschichten rund um Piper, Alex, Taystee, Red, Nicky und den anderen werden.

Doch es gibt in dieser Woche nicht nur Grund für das ein oder andere Abschiedstränchen, sondern auch Grund zur Freude. Freude auf die anderen Neuerscheinungen auf Netflix.

Hier kommen alle Neuerscheinungen von Netflix im Überblick:

Hinweis: Leider sind die meisten Trailer nur auf Englisch verfügbar. Wenn möglich haben wir aber immer die deutsche Variante eingebunden.

Serien-Staffeln

Ab 25. Juli 2019:

«Workin' Moms» Staffel 2

Die frischgebackenen Eltern Kate, Frankie, Anne und Ian müssen nun erwachsen werden. Nachwuchs, Älterwerden, Jobs und Beziehungskrisen sind schliesslich kein Kinderspiel.

«Another Life»

Die Astronautin Niko Breckenridge und ihre junge Crew begeben sich auf ihrer riskanten Suche nach den Ursprüngen eines ausserirdischen Artefakts in unvorstellbare Gefahr.

Ab 26. Juli 2019:

«Orange Is the New Black» Staffel 7

In der letzten Staffel dieser berührenden und tragikomischen Serie muss Piper mit dem Leben in Freiheit zurechtkommen, während Alex noch Jahre abzusitzen hat.

«Meine allererste Liebe» Staffel 2

Tae-o und seine Freunde durchleben die Irrungen und Wirrungen von Freundschaft und Liebe, während sie in ihren Beziehungen untereinander neue Herausforderungen erwarten.

«Sugar Rush» Staffel 2

Auch in der zweiten Staffel dieses Backwettbewerbs ist die wichtigste Zutat die Zeit. Welches Team kann in der vorgegebenen Zeit die köstlichsten Backwerke zaubern?

Ab 31. Juli 2019:

«Milcheinschuss» Staffel 2

In der neuen Staffel der preisgekrönten Serie feiert Stevie ihren ersten Geburtstag, während ihre Mutter weiter mit den Höhen und Tiefen des Elternseins zu kämpfen hat.

Filme

Ab 26. Juli 2019:

«Boi»

Ein junger Katalane muss zwei chinesische Geschäftsleute durch Barcelona chauffieren und gerät dabei immer tiefer in ein illusorisches Abenteuer hinein.

«Girls With Balls»

Mitglieder eines Damen-Volleyballteams sitzen im Wald fest und geraten ins Visier gestörter Kannibalen. Möge das gefährlichste Spiel ihres Lebens beginnen.

«The Son»

Der 50-jährige Maler Lorenzo freut sich auf die Geburt seines Sohnes. Doch während der Schwangerschaft grenzt sich seine Frau immer mehr von ihm und der Welt ab.

Ab 31. Juli 2019:

«The Red Sea Diving Resort»

Ein Mossad-Agent (Chris Evans) soll mit seinem Team äthiopische Flüchtlinge nach Israel schmuggeln. Können sie dies mit einem zum Schein eröffneten Hotel erreichen?

Comedy-Special

Ab 30. Juli 2019:

«Whitney Cummings: Can I Touch It?»

In ihrem neuen Stand-up-Special lotet die Komikerin, Schauspielerin, Drehbuchautorin und Produzentin Whitney Cummings die Grenzen des Humors aus.

Anime

Ab 31. Juli 2019:

«Kengan Ashura: Teil I:

Der Untergrund-Gladiator Tokita Ohma kämpft im Auftrag des Geschäftsmoguls Nogi Hideki, der Mega-Deals auf den Ausgang dieser brutalen Kämpfe setzt.

Dokumentation

Ab 24. Juli 2019:

«Cambridge Analyticas grosser Hack»

Missbrauch von Nutzerdaten, Eingriffe in demokratische Prozesse, Meinungsmache im Netz – diese Dokumentation setzt sich mit dem Cambridge-Analytica-Skandal auseinander.

(hd)

