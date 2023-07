15 Filme, in denen die Maskenbildner einen verdammt guten Job gemacht haben

CGI ist schön und gut. Make-up ist manchmal aber schöner und besser. In dieser Story schauen wir 15 Beispiele an, in denen die Maskenbildnerinnen und Maskenbildner einen wirklich guten Job gemacht haben, um die Schauspielenden in ihre Film-Charaktere zu verwandeln.

Das Foto der Schauspielerin oder des Schauspielers wurde jeweils im selben Jahr aufgenommen, wie der Film herausgekommen ist.

Robin Williams als Mrs. Doubtfire in «Mrs. Doubtfire» (1993).

Bild: imago images

Jim Carrey als Der Grinch in «Der Grinch» (2000).

Bild: imago images

Charlize Theron als Aileen Wuornos in «Monster» (2003).

Bild: imago images

So sieht die echte Aileen Wuornos aus:

Bild: imdb

Eddie Murphy als Saul in «Der Prinz aus Zamunda» (1988).

Bild: imago images

Murphy spielte gleich mehrere Rollen in diesem Film, nicht nur Prinz Akkem. Seine anderen Charaktere sind der Sänger Randy Watson, Saul, ein Kunde in einem Friseurladen und dessen Besitzer Clarence.

Margot Robbie als Queen Elisabeth I. in «Mary Queen Of Scots» (2018).

Bild: imago/universal pictures

Ralph Fiennes als Voldemort in «Harry Potter» (2001 bis 2011).

Bild: imago images

Hier in «Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Teil 2», der 2011 herausgekommen ist.

Cate Blanchett als Bob Dylan in «I'm Not There» (2007).

Bild: imago images

Naomi Grossman als Pepper in «American Horror Story» (2011 bis 2023).

Bild: imago/ fx network

Dieses Bild stammt aus der zweiten Staffel namens «Asylum», die 2012/2013 ausgestrahlt wurde.

Heath Ledger als Joker in «The Dark Knight» (2008).

Bild: imago images

Heath Ledger verstarb kurz nach den Dreharbeiten an einer Überdosis. Das Bild links stammt aus dem Jahr 2007.

Tilda Swinton als Lutz Ebersdorf in «Suspiria» (2018).

Bild: imago/ koch films

Nicole Kidman als Virginia Woolf in «The Hours» (2002).

Bild: imago/ constantin film

Gary Oldman als Dracula in «Bram Stoker's Dracula» (1993).

Bild: imago/ columbia tristar

Und gleich nochmal Gary Oldman. Hier als Winston Churchill in «Die dunkelste Stunde» (2017).

Bild: imago/ universal pictures

Helena Bonham Carter als Rote Königin in «Alice im Wunderland» (2010).

Bild: imago/ disney

(Na gut, ein paar Visual Effects haben hier auch geholfen ...)

Johnny Depp als James Whitey Bulger in «Black Mass» (2015).

Bild: imago/ warner bros.

Bonus

Jamie Campbell Bower als Vecna in «Stranger Things» (seit 2016).

2022 kam die vierte Staffel mit Jamie Campbell Bower heraus. Bild: imago/ netflix

Für die Verwandlung in Vecna sass Jamie Campbell Bower jeweils über sieben Stunden in der Maske. Praktisch nichts an seiner Figur war CGI.

