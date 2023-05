Diese 9 BĂĽcher solltest du lesen, bevor sie verfilmt werden

«Das Buch war besser» – ein Satz, den man oft sagt oder hört, während man den Kinosaal verlässt oder den Fernseher ausstellt. Und auch dieses Jahr werden wieder unzählige Bücher verfilmt.

Folgende neun BĂĽcher kannst du noch lesen, bevor die Verfilmungen in den Kinos oder auf den Streaming-Diensten laufen.

«The Ballad of Songbirds and Snakes»

Autorin: Suzanne Collins

Bild: Scholastic

Dieses Prequel der «Hunger Games»-Serie erzählt die Geschichte vom jungen Coriolanus Snow, der von Tom Blyth gespielt wird. Bei den zehnten Hungerspielen bekommt er die Möglichkeit, als Mentor tätig zu sein und ihm wird Lucy Gray Baird aus dem zwölften Distrikt zugeteilt.

Der Film wird im November 2023 veröffentlicht.

Trailer:

«We Were Liars»

Autorin: E. Lockhart

Im März verkündete Amazon, dass sie den Bestseller «We Were Liars» in Form einer Serie verfilmen werden. Die offizielle Beschreibung der Serie lautet wie folgt: «Eine tragische Liebesgeschichte und einen Amnesie-Thriller, der auf einer privaten Insel vor der Küste von Massachusetts spielt.»

Zum Cast oder einem möglichen Veröffentlichungs-Datum ist noch nichts bekannt.

Bild: Random House LCC US

«The Color Purple»

Autorin: Alice Walker

Bild: Random House N.Y.

Alice Walker gewann 1983 als erste Schwarze Frau den Pulitzer-Preis für Fiktion mit «The Color Purple». Kurz darauf wurde das Buch zum ersten Mal von Steven Spielberg mit Whoopi Goldberg und Oprah Winfrey verfilmt. Die Story handelt von zwei afroamerikanischen Schwestern, die im frühen 20. Jahrhunderts in Georgia leben. Als Kinder getrennt, halten sie ihre Beziehung durch eine Reihe von Briefen aufrecht, die sich über 20 Jahre erstrecken. Das Buch behandelt Themen wie sexuelle und häusliche Gewalt, Inzest und gleichgeschlechtliche Liebe.

Die Veröffentlichung der Neuverfilmung ist für den Dezember 2023 angekündigt.

Halle Bailey und Oprah Winfrey am Set von «The Color Purple». Bild: instagram

«Anansi Boys»

Autor: Neil Gaiman

Bild: William Morrow

Mehrere von Neil Gaimans Büchern werden momentan verfilmt, so kam die erste Staffel «The Sandman» letztes Jahr auf Netflix und die zweite Staffel von «Good Omens» kommt diesen Sommer. Nun wird die Geschichte von «Anansi Boys» verfilmt, in der ein Mann herausfindet, dass sein Vater eine Inkarnation des Gottes Anansi war.

Die Serie soll noch dieses Jahr auf Amazon Prime Video veröffentlicht werden.

Erster Blick auf die Serie. Bild: amazon prime video

«Red, White & Royal Blue»

Autorin: Casey McQuiston

Bild: Pan MacMillan

Alex ist der Sohn der US-Präsidentin und muss für die Öffentlichkeit so tun, als ob er mit dem britischen Prinzen Henry befreundet ist. Doch aus Freundschaft wird schnell mehr und Alex muss darauf achten, die Wiederwahl seiner Mutter nicht zu gefährden.

Der Film läuft ab dem 11. August auf Amazon Prime.

Taylor Zakhar Perez und Nicholas Galitzine als Alex und Henry. Bild: instagram

«Lessons in Chemistry»

Autorin: Bonnie Garmus

Bild: Transworld Publ. Ltd UK

In der Verfilmung von «Lessons in Chemistry» spielt Brie Larson Elizabeth Zott, deren Traum, Wissenschaftlerin zu werden, auf Eis gelegt wird, als sie in einer Gesellschaft, die der Meinung ist, dass Frauen in die Küche gehören, schwanger wird. Doch Elizabeth gibt nicht auf und setzt alles daran, ins Labor zurückzukehren.

Ein Startdatum hat der Film noch nicht, aber er soll noch dieses Jahr auf Apple TV+ herauskommen.

Lewis Pullman und Brie Larson in «Lessons in Chemistry». Bild: apple tv+

«All the Light We Cannot See»

Autor: Anthony Doerr

Bild: Simon + Schuster

Anthony Doerr gewann für «All The Light We Cannot See» 2015 den Pulitzer-Preis, nun wird das Buch von Netflix als vierteilige Mini-Serie verfilmt. Die Story dreht sich um eine blinde französische Teenagerin und einen deutschen Soldaten, die einander im besetzten Frankreich des Zweiten Weltkrieges begegnen.

Die Serie läuft ab dem 2. November 2023 auf Netflix.

Mark Ruffalo in «All The Lights We Cannot See». Bild: netflix

«A Nearly Normal Family»

Autor: M. T. Edvardsson

Bild: macmillan

In diesem Krimi wird eine Teenagerin beschuldigt, einen älteren Mann umgebracht zu haben. Während die Eltern (der Vater ist Pastor und die Mutter Strafverteidigerin) versuchen herauszufinden, was passiert ist, werden sie auf die Probe gestellt, wie weit sie gehen, um ihre Tochter zu schützen.

Die erste Staffel läuft noch dieses Jahr auf Netflix.

Bild: netflix

«Die drei Sonnen»

Autor: Liu Cixin

Bild: Heyne

In «Die Drei Sonnen» schreibt der Autor Cixin Liu darüber, was passieren würde, wenn Menschen auf ausserirdisches Leben stossen würden. In den 60er-Jahren arbeitete ein Forschungsteam mit dem Ziel, Signale ins All zu senden und mit anderen Nationen Kontakt aufzunehmen. 50 Jahre später werden die Signale von einer Alien-Zivilisation, die kurz vor der Zerstörung steht, aufgefangen.

Die Dramaserie kommt noch dieses Jahr auf Netflix.

Bild: netflix

Auf welche Buch-Verfilmung freust du dich? Und welche war total unnötig?

