9 Filme und Dokus zur 70-jährigen Regentschaft der Queen, die sich wirklich lohnen

Sie überlebte 15 Premierminister, besass über 30 Corgis und besuchte über 100 Länder – das Leben der Queen Elizabeth II. war ausserordentlich. Ein Leben, das sich die meisten von uns nicht einmal ansatzweise vorstellen können. Und genau das macht es so spannend, Filme und Dokumentationen über die Frau zu schauen, die 70 Jahre lang auf dem britischen Thron sass.

Eine der wohl bekannteste Verfilmung des Lebens der Royals ist die Netflix-Hit-Serie «The Crown». Erst kürzlich wurde bekannt gegeben, welche Schauspieler William und Kate in der sechsten Staffel spielen werden. Variety berichtet, dass am Todestag, sowie am Tag der Beerdigung die Produktion der sechsten Staffel zu Ehren der Queen unterbrochen wird.

Hier kommen 9 Filme, Serien und Dokumentation, die du schauen kannst, wenn du mehr über die Queen erfahren möchtest.

Filme & Serien

«The Crown»

In einer Zeit, in der sich Grossbritannien von einem Krieg erholte und das Königreich kurz vor dem Verfall stand, bestieg eine junge Frau den Thron. Eine Staffel erzählt jeweils die Geschichte der Royal Family während zehn Jahren. Die fünfte Staffel soll im November herauskommen und sich unter anderem die Geschehnisse um den Tod von Prinzessin Diana drehen.

«The Crown» ist eine Serie von Netflix.

«The Queen»

Wir schreiben das Jahr 1997, der Tag nach dem Tod von Prinzessin Diana. Die Trauer der Öffentlichkeit ist gross, doch Königin Elizabeht II. (wird von Helen Mirren gespielt) ist unfähig, angemessen auf diese Trauer zu reagieren und sich über das Protokoll hinwegzusetzen. Der Druck auf das Königshaus wird immer grösser, da die Welt kein Verständnis für das Schweigen der Royal Family hat.

Der Film kann im Sky Store, Google Store und auf Rakuten TV gekauft und gemietet werden.

«A Royal Night Out»

Zweite Weltkrieg ist beendet und die jungen Prinzessinnen Elizabeth und Margaret wollen feiern gehen. Mit Einverständnis ihren Eltern (König George VI. und seiner Frau) verlassen die Schwestern den Buckingham Palace und mischen sich für eine Nacht unter das Volk. Das passierte genau so. Alles danach basiert aber nicht auf dem Leben der Queen, sondern erzählt eine «Was wäre, wenn»-Geschichte.

Der Film kann auf Blue TV geschaut, oder bei Google Play, Rakuten TV, Apple TV und im Sky Store gemietet und gekauft werden.

Dokumentationen

«The Majestic Life of Queen Elizabeth II»

Mit Interviews und Archivmaterial erzählt diese Dokumentation das komplette Leben der Queen: Von ihrer Kindheit als Prinzessin bis zur Ikone der Monarchie.

«The Majestic Life of Queen Elizabeth II» ist auf Netflix verfügbar.

«The Windsors: Inside the Royal Family»

Diese Dokumentation besteht aus sechs Episoden und erzählt nicht nur das Leben der Queen, sondern des ganzen Hauses Windsor. Mit Archivmaterial und Interviews mit Insiders und Experten zeigt die Serie die wahre Geschichte der Windsor-Dynastie.

Die Doku-Serie ist auf Sky verfügbar.

«Queen Elizabeth II – Ihr Leben, ihre Regentschaft»

Das Leben der Queen war von Höhen und Tiefen geprägt. Sie hat stets an den viktorianischen Werten festgehalten und ihre Pflichten erfüllt. Aber diese Eigenschaften führten oft zu Spannungen in der royalen Familie.

Die Dokumentation kann auf Amazon Prime geschaut werden.

«Elizabeth: A Portrait in Part(s)»

«Poetisch, lustig, ungehorsam, unbeherrscht, liebevoll, unpassend, schelmisch, ehrfürchtig. Lustig. Bewegend. Anders. Die Königin wie nie zuvor.» – so beschreiben sie Macher die Doku. «Elizabeth» ist ein archivbasierter Dokumentarfilm und wurden von «Notting Hill»-Regisseur Roger Michell produziert.

«Elizabeth: A Portrait in Part(s)» kann auf iTunes, Google Play, Blue TV und im Sky Store gekauft oder gemietet werden.

«Britisches Königshaus – Krönung einer Herrscherin»

Diese Doku zeigt auf, wie nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Krönung der 25-jährigen Elizabeth in England eine neue Epoche voller Optimismus und Hoffnung beginnt. Es werden Dokumente gezeigt, die Jahrzehnte unter Verschluss waren und ein anderes Licht auf das Leben der Royals wirft.

Die Doku ist auf SRF verfügbar.

Video: SRF

«Die Queen und ihre Premiers»

Die Queen erlebte während ihrer Zeit auf dem Thron 12 Premierminister und drei Premierministerinnen: Von Winston Churchill über Margareth Thatcher bis hin zu Boris Johnson. Diese Reportage beleuchtet die Beziehungen, Machtkämpfe und Freundschaften zwischen den Premiers und der Queen.

Diese Dokumentation kann auf Arte geschaut werden.

«Elizabeth: The Unseen Queen»

Erst dieses Jahr brachte der britische Staatssender BBC eine neue Dokumentation über das Leben Queen heraus. Die Doku erzählt die Geschichte von Königin Elizabeth II. in ihren eigenen Worten, mit – laut BBC – nie zuvor ausgestrahlten Filmaufnahmen. Der Film zeigt Videos von Elizabeth, als sie noch ein Kleinkind war, als sie zum ersten Mal mit ihrer Familie ins Ausland reiste und als sie mit Prinz Philip verlobt war.

Verfügbar ist diese Dok auf BBC.

Mehr zur Queen: