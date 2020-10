Die 007-Nachfolge von Daniel Craig ist noch offen – sicher ist nur die Frauen-Frage

Leben

Wer der nächste James-Bond-Darsteller und Nachfolger von Daniel Craig wird, ist laut den Machern der 007-Filme noch völlig offen. Bond-Produzentin Barbara Broccoli dementierte Gerüchte, der Craig-Nachfolger stehe bereits fest. «Ich sage immer, man kann nur eine Person zur Zeit lieben», sagte Broccoli dem britischen Magazin «Total Film».

«Wenn der neue Film draussen ist, dann wird etwas Zeit vergehen, und dann werden wir uns mit der Zukunft beschäftigen müssen. Aber momentan können wir nur an Daniel denken.» Der 52-jährige Craig hatte angekündigt, dass der kommende Film «No Time To Die» sein letzter Einsatz werden wird.

In britischen Medien und bei Buchmachern wurden in den vergangenen Monaten immer wieder unterschiedliche Kandidaten gehandelt. Sicher ist laut Broccoli aber nur, dass es keine Frau werden wird.

«Wir sollten neue Rollen für Frauen schaffen, anstatt einfach einen Mann in eine Frau umzuwandeln», sagte sie und beendete damit auch Spekulationen, dass Schauspielerin Lashana Lynch, die in «No Time To Die» (deutscher Titel: «Keine Zeit zu sterben») die britische Geheimagentin Nomi spielt, die Rolle von Craig übernehmen wird.

Barbara Broccoli ist die Tochter des 1996 verstorbenen Filmproduzenten Albert R. «Cubby» Broccoli, der die erfolgreiche Filmreihe 1962 mit «James Bond jagt Dr. No» gestartet hatte. Broccoli produziert die Bond-Filme seit 1995 gemeinsam mit ihrem Halbbruder Michael G. Wilson. «No Time To Die» ist der 25. James-Bond-Film. Nach mehreren Verschiebungen, zuletzt wegen der Coronavirus-Pandemie, soll der Agententhriller nun am 31. März 2021 in die deutschen Kinos kommen. (sda/dpa)

