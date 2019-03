Was wurde eigentlich aus den Darstellern aus «Beverly Hills, 90210»?

Leben

bild: imdb

Schauspieler Luke Perry ist diese Woche im Alter von 52 Jahren gestorben. Den Neunziger-Kindern unter uns dürfte Perry vor allem durch seine Rolle als Mädchenschwarm Dylan McKay in «Beverly Hills, 92010» in Erinnerung sein.

Ach, «Beverly Hills». Viele Fans durften sich vor wenigen Wochen freuen, als bekannt wurde, dass die Serie zurückkehrt – unter anderem mit unseren Lieblingen Jennie Garth, Jason Priestley und Brian Austin Green.

Da würden wir natürlich gerne wissen, was aus dem Original-Cast geworden ist. Wie sehen die Darsteller heute aus, jetzt, wo sie keine Teenies mehr sind, und was haben sie zwischenzeitlich gemacht? Die Antwort gibt es hier:

Jennie Garth als Kelly Taylor

Nach 292 Folgen «Beverly Hills» spielte Garth in den 2000ern in der Spin-Off-Serie «90210» und in «Hallo Holly» an der Seite von Amanda Bynes mit. Heute ist die 46-Jährige vor allem Mutter dreier Töchter und Ex-Frau zweier Ex-Männer. Jetzt soll sie aber in den kommenden «Beverly Hills»-Folgen zu sehen sein. Wir sind gespannt!

Und das ist Jennie heute. bild: instagram/jenniegarth

Shannen Doherty als Brenda Walsh

Shannen Doherty kennen wir nicht nur als Teenie-Gör aus «Beverly Hills», sondern auch als «Prue» aus «Charmed – Zauberhafte Hexen». In beiden Serien soll sie gerüchteweise rausgeflogen sein, weil es mit dem Cast und den Produzenten Knatsch gab. Ungewiss ist bisher, ob Doherty im «Beverly Hills»-Comeback dabei sein wird.

Im Jahr 2015 wurde bei der Schauspielerin Brustkrebs diagnostiziert, und sie musste sich einer Chemotherapie unterziehen. Inzwischen hat sich die 47-Jährige erholt und vertreibt sich mit Gastauftritten in TV-Serien oder kleineren Filmprojekten die Zeit.

... wenn sie gerade nicht auf Reisen ist. bild: instagram/theshando

Ian Ziering als Steve Sanders

Ian Ziering hat es geschafft. Geschafft, in der Trash-Reihe «Sharknado» den Hauptdarsteller zu spielen, und damit immerhin ein paar Dekaden länger im Gespräch zu bleiben. Der letzte Teil, in dem Haie aus purer Böswilligkeit die Welt (oder zumindest Amerika) zerstören, wurde letztes Jahr abgedreht. Jetzt hat der 54-Jährige genug Zeit, wieder in die Rolle des Steve Sanders zu schlüpfen.

«STERBT, IHR MISTVIECHER!», Ian Ziering in allen «Sharknado»-Teilen. Bild: imdb

Bild: Episodic

Brian Austin Green als David Silver

In «Beverly Hills» spielte er den tollpatschigen aber liebeswerten David Silver. Auch heute sucht er sich immer noch die schönsten Frauen aus: Seit 2010 ist er mit Megan Fox verheiratet, gemeinsam haben sie drei Söhne.

Gute Wahl. Beide. Bild: Getty Images North America

Ach ja, und ab und an ist er im TV zu sehen. Allerdings in eher kleinen Rollen, wie etwa in «Anger Management» mit Charlie Sheen. Mit ein bisschen Glück bekommen wir den heute 45-Jährigen in den neuen «Beverly Hills»-Episoden zu sehen.

Tori Spelling als Donna Martin

Tori Spelling, Tochter des Filmproduzenten Aaron Spelling, hätte mit ihrem Nachnamen die besten Voraussetzungen gehabt, in Hollywood gross rauszukommen. Irgendwie hat es aber doch nicht so richtig geklappt. Nach «Beverly Hills, 90210», «Scary Movie 2» und einer eigenen Reality-Show wars das mit dem Ruhm. Aber die 45-Jährige hat schliesslich auch fünf Kinder, da hat sie alle Hände voll zu tun.

Tori Spelling, im Tori-Spelling-Fan-Club. bild: instagram/torispelling

Gabrielle Carteris als Andrea Zuckerman

Wusstet ihr eigentlich, dass Gabrielle Carterin bereits 29 Jahre alt war, als sie Andrea Zuckerman – notabene: eine 15-jährige Schülerin – spielte? Ha!

Heute ist die Schauspielerin bereits 58 Jahre alt. In den vergangenen Jahre war Carteris in TV-Serien wie «Navy CIS» oder «The Middle» zu sehen.

Irgendwie hat sie sich gar nicht soooo verändert. Neue Brille vielleicht? bild: instagram(gabriellecarteris

Jason Priestley als Brandon Walsh

Der schöne Brandon.

Er ist auch heute noch schön. bild: instagram/jasonpriestley

Ansonsten hat Priestley in diversen TV-Produktionen mitgewirkt. Unter anderem in «Without a Trace» oder «CSI: Vegas». Ausserdem hat der gebürtige Kanadier vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben, in dem er offenbart: «Jeder hatte [bei ‹Beverly Hills, 90210›] Sex mit jedem». Gut zu wissen!

Hier noch die ganze Aufregung um die Serie als Video: Video: srf/SDA SRF

So sehen die Kinderstars von damals heute aus

